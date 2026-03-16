FAMOSOS
El refugio gastronómico de Arturo Pérez-Reverte en Madrid: un asador histórico con siglos de tradición
Para Arturo Pérez-Reverte, La Posada de la Villa, restaurada en 1980, es el lugar ideal para disfrutar del sabor lento y la tradición, un asador que apuesta por la discreción y la buena cocina castellana
El famoso escritor Arturo Pérez-Reverte no es fan del postureo, ni se mueve impulsado por las tendencias de Instagram. Con 74 años, y mucha experiencia a sus espaldas, Reverte tiene claro en que locales merece la pena "colgar el sombrero". Así, su especial gusto por lugares con memoria, le han llevado a descubrir este viejo molino del siglo XVIII que, tras ser convertido en asador de culto, ha visto pasar a generaciones de madrileños, políticos, artistas y viajeros anónimos.
"Cuando voy a comer cordero en Madrid con mis amigos, cuelgo el sombrero en La Posada de la Villa", escribió en 'X' el periodista español, sin saber que su recomendación volvería a traer a la palestra esta casa de comidas histórica en plena Cava Baja, a dos pasos de la Plaza Mayor.
Un local con historia: nacido en 1642, y transformado en un local de tres plantas
Si como el aclamado escritor eres amante del Madrid Castizo, este local nacido en 1642 como la primera posada de la corte y el último molino de harina de la ciudad es el lugar ideal para comer con amigos tal y como ya hicieron arrieros y viajeros siglos atrás.
Aunque fue abandonada en el siglo XX, el hostelero Félix Colomo decidió rescatarla del olvido en 1980. Tras comprar el inmueble casi en ruinas, Colomo restauró piedra a piedra este asador respetando su horno de leña, sus vigas de madera y su aire de caserío antiguo.
Hoy, La Posada de la Villa cuenta con tres plantas y varios salones, capaces de albergar hasta a 235 comensales. Desde cantantes internacionales hasta escritores y políticos, son muchos los personajes ilustres que han querido dejar su huella en el local que conserva sillas grabadas con sus nombres.
Una oda a la gastronomía castellana
Pero si algo ha conquistado al autor de 'El capitán Alatriste' es su cocina. Y es que la carta de este asador histórico es toda una oda a la gastronomía castellana: el cocido madrileño cocido lentamente en puchero de barro, los callos, el rabo de toro, la pepitoria de gallina, las sopas de ajo y los embutidos y quesos, funcionan como antesala del gran protagonista de la casa, el cordero lechal asado en horno de leña de encina.
Con precios que oscilan entre los 50 y 60 euros por persona, el local ofrece comidas de 12:45 a 15:45 horas y cenas desde las 19:45 hasta las 23:30 horas todos los días de la semana a excepción de los domingos por la noche cuando el asador cierra sus puertas.
🔗 El precio por persona oscila entre 50 y 60 euros y su carta está disponible para su consulta online
📍C/ Cava Baja, 9. 28805, Madrid
🕰️De 12:45 a 15:45 horas y de 19:45 a 23:30 horas todos los días de la semana a excepción de los domingos por la noche
En un momento donde prima la comida rápida, las experiencias efímeras y los locales diseñados para hacer una foto, La Posada de la Villa prefiere apostar por el sabor lento y una mezcla entre la tradición y la discreción que parece sacada de una de las novelas del universo de Pérez-Reverte. Así, en una apuesta por recuperar las tabernas y posadas como escenarios naturales de conspiraciones y tertulias, el mensaje del escritor se ha convertido en un reclamo para los madrileños que llegan atraídos por la misma idea: "Si a Pérez-Reverte le convence, algo habrá."
- Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: 'Es una radiografía perfecta de lo que somos
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
- Decenas de familias se encierran en el colegio Miguel Hernández de Getafe para denunciar 'falta de recursos y estabilidad docente
- Los madrileños alucinan con la carga política de 'Torrente Presidente' en su estreno: 'No sé cómo le han dejado hacerla
- La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima
- Es oficial: se cancela Madrilucía 2026 por 'causas técnicas ajenas al proyecto
- Así puedes visitar gratis los rincones más emblemáticos de la capital: vuelve una nueva edición de Pasea Madrid