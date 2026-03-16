El refugio gastronómico de Arturo Pérez-Reverte en Madrid: un asador histórico con siglos de tradición

El famoso escritor Arturo Pérez-Reverte no es fan del postureo, ni se mueve impulsado por las tendencias de Instagram. Con 74 años, y mucha experiencia a sus espaldas, Reverte tiene claro en que locales merece la pena "colgar el sombrero". Así, su especial gusto por lugares con memoria, le han llevado a descubrir este viejo molino del siglo XVIII que, tras ser convertido en asador de culto, ha visto pasar a generaciones de madrileños, políticos, artistas y viajeros anónimos.

"Cuando voy a comer cordero en Madrid con mis amigos, cuelgo el sombrero en La Posada de la Villa", escribió en 'X' el periodista español, sin saber que su recomendación volvería a traer a la palestra esta casa de comidas histórica en plena Cava Baja, a dos pasos de la Plaza Mayor.

Un local con historia: nacido en 1642, y transformado en un local de tres plantas

Si como el aclamado escritor eres amante del Madrid Castizo, este local nacido en 1642 como la primera posada de la corte y el último molino de harina de la ciudad es el lugar ideal para comer con amigos tal y como ya hicieron arrieros y viajeros siglos atrás.

Periódico del 30 de noviembre de 1982 que narra su inauguración / Posada de la Villa

Aunque fue abandonada en el siglo XX, el hostelero Félix Colomo decidió rescatarla del olvido en 1980. Tras comprar el inmueble casi en ruinas, Colomo restauró piedra a piedra este asador respetando su horno de leña, sus vigas de madera y su aire de caserío antiguo.

La posada es capaz de albergar hasta a 235 comensales / Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrrid (RCM)

Hoy, La Posada de la Villa cuenta con tres plantas y varios salones, capaces de albergar hasta a 235 comensales. Desde cantantes internacionales hasta escritores y políticos, son muchos los personajes ilustres que han querido dejar su huella en el local que conserva sillas grabadas con sus nombres.

El local está situado en la Calle de la Cava Baja, 9 en el centro de la capital / Restaurantes y Tabernas Centenarios de Madrrid (RCM)

Una oda a la gastronomía castellana

Pero si algo ha conquistado al autor de 'El capitán Alatriste' es su cocina. Y es que la carta de este asador histórico es toda una oda a la gastronomía castellana: el cocido madrileño cocido lentamente en puchero de barro, los callos, el rabo de toro, la pepitoria de gallina, las sopas de ajo y los embutidos y quesos, funcionan como antesala del gran protagonista de la casa, el cordero lechal asado en horno de leña de encina.

Cordero Asado del restaurante Posada de la Villa en Madrid / Posada de la Villa

Con precios que oscilan entre los 50 y 60 euros por persona, el local ofrece comidas de 12:45 a 15:45 horas y cenas desde las 19:45 hasta las 23:30 horas todos los días de la semana a excepción de los domingos por la noche cuando el asador cierra sus puertas.

🔗 El precio por persona oscila entre 50 y 60 euros y su carta está disponible para su consulta online 📍C/ Cava Baja, 9. 28805, Madrid 🕰️De 12:45 a 15:45 horas y de 19:45 a 23:30 horas todos los días de la semana a excepción de los domingos por la noche

En un momento donde prima la comida rápida, las experiencias efímeras y los locales diseñados para hacer una foto, La Posada de la Villa prefiere apostar por el sabor lento y una mezcla entre la tradición y la discreción que parece sacada de una de las novelas del universo de Pérez-Reverte. Así, en una apuesta por recuperar las tabernas y posadas como escenarios naturales de conspiraciones y tertulias, el mensaje del escritor se ha convertido en un reclamo para los madrileños que llegan atraídos por la misma idea: "Si a Pérez-Reverte le convence, algo habrá."