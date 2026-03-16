LALIGA | RAYO 1-1 LEVANTE
Un Rayo con 10 iguala en el último instante al Levante, que ve escapar la salvación
Carlos Espí anotó el tanto de los granotas y Pathé Ciss puso la igualada en tiempo de descuento
EFE
Madrid
Un gol en el tiempo añadido del senegalés Pathé Ciss dio un punto al Rayo Vallecano ante el Levante (1-1), que vio esfumarse una victoria que tuvo en su mano con el gol del canterano Carlos Espí antes del descanso y después de que los franjirrojos jugaran casi toda la segunda parte con diez por la expulsión por doble amarilla del defensa Mendy.
El conjunto vallecano, con más pasión que juego, se rehízo del golpe anímico por la inferioridad numérica y porfió hasta el último minuto para arañar un punto que aleja al Levante de su aspiración de acercarse a la permanencia, que le queda a cinco.
- Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: 'Es una radiografía perfecta de lo que somos
- Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
- El 'desmadre' publicitario que desluce la Plaza Mayor de Madrid: 'Como ven que no hay ninguna sanción, todo el mundo hace lo que quiere
- Decenas de familias se encierran en el colegio Miguel Hernández de Getafe para denunciar 'falta de recursos y estabilidad docente
- Los madrileños alucinan con la carga política de 'Torrente Presidente' en su estreno: 'No sé cómo le han dejado hacerla
- La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima