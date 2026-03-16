El histórico pueblo a menos de una hora de Madrid que cuenta con cinco yacimientos arqueológicos: solo se puede visitar en este momento del año

Los amantes de la historia tienen buenas noticias. A menos de una hora de Madrid, se encuentra uno de esos enclaves llenos de historia que debes visitar, al menos, una vez en la vida. Está en la Sierra de Madrid y resulta ser el rincón perfecto para recargar las pilas y descansar del bullicio de la capital.

Además, esta época del año se vuelve el momento perfecto para visitarlo, pues Madrid acaba de abrir el plazo de inscripción para las visitas guiadas al Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales, situado en Pinilla del Valle.

Este enclave alberga yacimientos que podrán visitarse desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, a excepción del período entre el 15 de agosto y 15 de septiembre, que es cuando se realizan los trabajos de excavación.

Con esto, a los madrileños se les presenta una nueva oportunidad para visitar los restos arqueológicos más relevantes del mundo. Según detalla en una nota el Gobierno regional, las visitas están dirigidas tanto a grupos escolares como al público en general y podrán reservarse en esta página web sin límite en el número de entradas por solicitud. Ahora, tanto particulares como grupos escolares tienen su propio canal: los colegios disponen de un formulario específico en la misma plataforma para gestionar sus visitas de manera colectiva.

Parque Arqueológico del Valle de los Neandertales: fechas, horas y precios

Las visitas al parque estarán disponibles desde el próximo 1 de abril hasta el 30 de noviembre. Eso sí, entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre el parque cierra sus puertas al público general, ya que durante esas semanas el equipo científico lleva a cabo los trabajos anuales de excavación en el terreno.

Las excursiones se ofrecen de martes a domingo en tres turnos: 10:30, 12:30 y 15:45 horas. Los domingos y festivos, sin embargo, se elimina el turno de tarde, quedando únicamente las dos citas de la mañana. Cada grupo está formado por un máximo de 25 personas y el recorrido dura aproximadamente dos horas. El precio es de dos euros para adultos y de un euro para niños entre 8 y 12 años. Para los menores de 7 años, la entrada es gratuita.

Yacimientos en la Comunidad de Madrid

El recorrido permite conocer los cinco yacimientos que integran el parque: la Cueva del Camino, la Cueva Des-Cubierta, la Cueva de la Buena Pinta, el Abrigo de Navalmaíllo y la Cueva Chica. Todos ellos forman parte del conjunto del Calvero de la Higuera, situado en el Valle Alto del río Lozoya.

A lo largo del paseo, los visitantes pueden descubrir los modos de vida de los neandertales y conocer la fauna y el entorno natural con el que estos homínidos convivieron entre hace 150.000 y 40.000 años. Los guías, que pertenecen al propio equipo de investigación, explican sobre el terreno los hallazgos que han dado proyección internacional a este enclave.

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A menos de una hora de la capital

Así que, si buscas una actividad diferente, en Pinilla del Valle la encontrarás. El Valle de los Neandertales ofrece una experiencia que combina naturaleza, historia y ciencia en un entorno privilegiado de la Sierra de Madrid. Fue inaugurado en 2015 y desde entonces ha recibido a miles de visitantes interesados en la prehistoria y la evolución humana. Su gestión corre a cargo del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA).