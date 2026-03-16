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El PP de Ayuso reclama el adelanto de las elecciones generales tras los resultados en Castilla y León

El portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, defiende que los comicios dejan un resultado "incontestable" en favor de Alfonso Fernández Mañueco

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache. / Ricardo Rubio - Europa Press

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

Una victoria "incontestable" del PP que indica la necesidad de una adelanto de las elecciones generales. Esa es la opinión que ha expresado el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, al hilo de los comicios celebrados ayer en Castilla y León, en los que la formación allí encabezada por Alfonso Fernández Mañueco pasó de 31 a 33 escaños. El PP ganó las elecciones pero necesitará para gobernar el apoyo de Vox, que ha subido un procurador, de 13 en 2022 a 14 ahora. El PSOE, por su parte, también registró una subida de apoyos traducida en dos nuevos escaños, de 28 a 30.

"Quiero felicitar a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla de León por su nueva victoria en las elecciones autonómicas", ha señalado Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea madrileña celebrada hoy. "El Partido Popular es el partido que más votos incrementa, un resultado incontestable que, después de las elecciones en Aragón y en Extremadura, con resultado muy parecido, lo que viene a señalar es que España reclama elecciones generales y que Pedro Sánchez nos llame a las urnas para que podamos construir un proyecto alternativo alrededor del Partido Popular para todos los españoles".

Pache también se ha referido a los resultados cosechados por la izquierda a la izquierda del PSOE. Ni En Común, la marca bajo la que concurrían Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, ni Podemos, en colación con Alianza Verde han obtenido representación en las Cortes castellanoleonesas. Los primeros han obtenido el 2,2% de los votos; los segundos, un 0,7%, en ambos casos lejos del 5% mínimo necesario para estar en el Parlamento regional. En 2022 Podemos concurrió conjuntamente con IU y obtuvieron un escaño.

"A la izquierda del PSOE no hay nada, un solar vacío", ha enfatizado el portavoz popular en la Asamblea, quien ha vaticinado que lo mismo ocurrirá "probablemente" también en la Comunidad de Madrid. A su juicio, la izquierda y el propio PSOE han perdido "los más mínimos elementos del sentido común" que permitían pactos entre izquierda y derecha para el futuro de una nación. "La izquierda no representa ya a los ciudadanos y los ciudadanos la abandonan, como es lógico", ha zanjado.

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Preguntado por la necesidad del PP de buscar el apoyo de Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León y la posibilidad de que algo así llegara a ocurrir tras las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, Díaz-Pache ha afirmado que el PP va a ganar esas elecciones. "El proyecto del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso está consolidado en esta región y cada vez tiene un mayor apoyo por parte de los madrileños, porque no solo confían en el proyecto que se planteó en 2019, sino que han ido avalando 2021 y en 2023 la actuación de este gobierno", ha dicho.

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