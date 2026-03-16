La Policía detiene a un hombre en la estación de autobuses de Méndez Álvaro con casi cuatro kilos de marihuana en una maleta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la estación sur de autobuses, en Méndez Álvaro, a un hombre que transportaba casi cuatro kilos de marihuana ocultos en su maleta.

Los hechos sucedieron el pasado 9 de marzo cuando los agentes observaron a un hombre dirigirse de forma apresurada y con cierto nerviosismo a un autobús con destino internacional, ha informado este lunes en una nota de prensa la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Tras solicitarle su identificación, los policías procedieron a realizar una primera inspección de su equipaje, desprendiéndose del interior "un fuerte olor a especias".

Además de los diferentes enseres personales que guardaba en su maleta, los agentes localizaron ocultos en el fondo tres paquetes rectangulares envueltos en plástico e impregnados en especias y café que contenían en su interior una sustancia herbácea de color verde en forma de cogollos, al parecer marihuana.

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Ante este hallazgo el hombre fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública y fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.