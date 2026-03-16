La Playa de Madrid resurge: así será el nuevo espacio de ocio en la capital española

Madrid es una ciudad que tiene de todo: gastronomía, ocio, oportunidades, fiestas y un sinfín de actividades que hacer cada día, pero siempre se le saca un defecto. Algo que tienen muchas ciudades de España y que se considera un privilegio para las localidades del interior: la playa. Y es que tener vistas al mar levanta el ánimo a cualquiera.

Aunque los madrileños huyen cientos de kilómetros hacia la costa siempre que pueden, lo cierto es que ha habido muchos intentos de acercar al mar a la capital. Muestra de ello es lo que fue la Playa de Madrid, un desaparecido lugar que está siendo reformado para iniciar una nueva vida.

¿Qué fue la Playa de Madrid?

A orillas del río Manzanares se creó la primera playa artificial de España, gracias a un embalse de 80.000 metros cúbicos que se construyó cerca del actual Hipódromo de la Zarzuela. Fue lo más cercado a estar a orillas del mar: los visitantes tomaban el sol en la arena, nadaban, paseaban en piragua o hacían actividades acuáticas por la zona.

Desde mayo hasta octubre, los madrileños disfrutaban de este espacio. Podían adquirir un bono de temporada por unas 20 o 30 pesetas o entradas individuales por 1,50 pesetas. Además, formaba parte de un gran complejo que también ofrecía instalaciones deportivas y de ocio.

Sin embargo, la Guerra Civil la destruyó a su paso por la capital. Aunque fue reconstruida en el año 1947, la playa se terminó cerrando por la contaminación del río y el éxito del Parque Deportivo Puerta de Hierro.

Un lugar que renace, pero sin playa

En el año 2014 el grupo El Enfriador buscaba un espacio amplio para eventos y les interesó este lugar olvidado de la capital, para reconstruir el aspecto que tuvo en los años 30. Aunque volverá bajo el mismo nombre, lo cierto es que la playa no se recuperará, debido a que la Confederación Hidrográfica del Tajo recuperó hace poco las riberas del Manzanares y sería un problema instalar de nuevo la presa.

Su apertura se realizará por fases y el edificio principal ya luce un estilo similar al original, que albergará el restaurante El Náutico, con una gran terraza rodeada de jardines y enclaves deportivos donde degustar de la mejor de las gastronomías. Eso sí, las vistas a la "Playa" permanecerán tan solo como un recuerdo en este nuevo espacio de ocio y disfrute.