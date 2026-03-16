El neón de Schweppes en Gran Vía se apagará el 28 de marzo para sumarse a 'La Hora del Planeta'

La compañía propietaria de marcas como Schweppes se sumará al 20º aniversario de La Hora del Planeta y apagará el 28 de marzo el neón en Gran Vía para reforzar "su compromiso" con la protección del agua y la sostenibilidad. Este gesto simbólico tendrá lugar entre las 20:30 y las 21:30 horas, sumándose a esta acción colectiva que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger el planeta, ha indicado la compañía en un comunicado.

Durante dos décadas, La Hora del Planeta ha movilizado a millones de personas, ciudades y empresas en todo el mundo, demostrando "el poder de la acción colectiva frente a la crisis climática".

Más allá de apagar la luz durante una hora, la iniciativa se ha consolidado como "un símbolo global de compromiso con la protección del planeta y con la necesidad de actuar de forma conjunta ante los desafíos ambientales actuales". En este sentido, la estrategia de sostenibilidad de la compañía tiene el objetivo de ser Water Positive para 2030, devolver a la naturaleza "más agua de la que se utiliza en la elaboración y distribución de sus bebidas".

Icono de la Gran Vía

El luminoso de Schweppes es un emblema de la ciudad de Madrid y un icono de la Gran Vía. Inaugurado en 1972, el rótulo se ha convertido en uno de los elementos publicitarios "más reconocibles de España y en parte del paisaje cultural" madrileño.

Con una altura aproximada de 37 metros, el letrero domina una de las calles más transitadas de la capital, por la que pasan más de 140.000 personas al día. A lo largo de los años ha adquirido tal significado para la ciudad que, en 2010, el Ayuntamiento de Madrid lo declaró rótulo histórico.

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Tras más de 50 años iluminando una de las calles más vistas y fotografiadas de la capital, su apagado durante La Hora del Planeta se convierte en un gesto visible para miles de ciudadanos.