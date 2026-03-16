Médicos y facultativos de Madrid inician una nueva huelga contra la reforma del Estatuto Marco: horarios y fechas de las manifestaciones

Médicos y facultativos de todo el país han arrancado este lunes 16 de marzo una nueva semana de huelga contra la reforma del Estatuto Marco. En Madrid, convocados por AMYTS, los profesionales se movilizan desde las 10:00 horas del Congreso de los Diputados hasta las puertas del Ministerio de Sanidad.

Tras una primera semana de huelga desarrollada a mediados de febrero, esta segunda fase comienza tras una escalada de reproches en los últimos días entre la ministra, Mónica García, y el Comité de Huelga. El objetivo principal de la movilización es reclamar un estatuto marco propio que recoja las particularidades de la profesión médica, independiente del resto del personal sanitario, además de otras reivindicaciones laborales como la voluntariedad de las guardias, que computen para la jubilación, una nueva clasificación profesional específica y una interlocución laboral directa.

Ahora, el Ministerio de Sanidad defiende las mejoras laborales de su propuesta, entre ellas, que limita la jornada a 45 horas semanales y reduce las guardias de 24 a 17 horas, e insiste en que el nuevo estatuto recoge un capítulo dedicado a la profesión médica. Además, añade que llegó a un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, que complementa el texto con otras iniciativas como el inicio de la reforma la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), la implantación de mesas técnicas bajo el paraguas del Estatuto Básico del Empleado Público y el estudio de la jubilación anticipada para los casos que puedan quedar recogidas por la normativa de la Seguridad Social.

Actos en Madrid esta semana

AMYTS, sindicato mayoritario de médicos madrileños, ha convocado cinco movilizaciones para esta nueva semana de paros. Todos los actos serán a las 10:00 horas. Este lunes se celebra la manifestación hasta el Ministerio de Sanidad; el martes tendrá lugar ante el Hospital Ramón y Cajal; el miércoles en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas; el jueves se trasladará a la Consejería de Sanidad de Madrid (c/Aduana) y se cerrará la semana de protestas con una concentración el viernes ante el Hospital Puerta de Hierro.

Fechas de las próximas movilizaciones

La convocatoria de este lunes se prolongará hasta este viernes 20 de marzo y llega en un momento donde el Ministerio de Sanidad ha intensificado los ataques contra el colectivo médico y donde sigue sin reunirse con el Comité de Huelga nacional, en el que está presente AMYTS.

Se trata de la segunda semana de huelga de los paros anunciados para los próximos meses. Las siguientes convocatorias están diseñadas del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

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La convocatoria de huelga en Madrid afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al SERMAS (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).