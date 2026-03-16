Madrid marca seis tendencias clave en su Semana de la Moda que dominarán los próximos meses

Los diez días dedicados a la moda que acoge Madrid hasta el 22 de marzo atraviesan su ecuador y EFE recopila lo más visto en las pasarelas, performances y ateliers. Son unas sencillas claves para entender las tendencias en ropa, complementos y maquillaje que vienen, o ya están aquí, de las bermudas a un ligero color de labios.

Aunque algunos diseñadores han presentado sus propuestas para el próximo otoño invierno, otros se han acercado a la inminente primavera con llamativos lunares, ya sean tres o trescientos treinta y tres, en pañuelos, capas y vestidos. Tampoco faltan estampados botánicos, desde llamativas flores en rojo a delicadas impresiones, en vestidos de siluetas fluidas que acompañan el movimiento del cuerpo.

La ligereza es una de las máximas tanto en trajes de chaqueta como en faldas o blusas para ofrecer comodidad a lo largo de todo el día. Chaquetas sueltas, pero con un patrón definido al cuerpo que las hace más femeninas y de las que sobresale el puño de la camisa, en muchas ocasiones, en un intento de añadir un toque más informal.

La Semana de la Moda de Madrid, que se celebra hasta el próximo 22 de marzo. / Agencias

La moda hombre se cuela en la pasarela con propuestas cómodas, pero elegantes, aptas para cualquier edad, con cazadoras relajadas y pantalones anchos. La nueva masculinidad se refleja en tejidos de calidad, chaquetas armadas, sin corbata, pero sí con un pañuelo al cuello; lanas y cachemir, diseños en los que los caballeros entienden ya la moda como sinónimo de identidad.

Las bermudas en los caballeros llegaron para quedarse en el día a día, no solo durante las vacaciones o en planes de ocio. Hay que estar preparados para no avergonzarse de lucir las piernas. Los materiales sostenibles son una constante en muchos de los diseñadores, que apuestan por una moda lenta, que se mantenga en el tiempo y que ayude a construir un fondo de armario con líneas puras y fibras naturales, una manera de evitar el denominado 'usar y tirar'.

El talento creativo más joven se concentra en el upcycling, en la reutilización de materiales desechados a los que dan una segunda oportunidad de visillos a mantas, pieles recuperadas o material de ecuestre reinterpretado.

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En cada desfile el maquillaje es un imprescindible, pero la tendencia es que pase desapercibido para dar un toque de frescura al rostro, con un ligerísimo toque de color en los labios. La Semana de la Moda continuará en los próximos días con las presentaciones de destacados diseñadores como Johana Ortiz, Pilar Dalbat, la firma Angel Schlesser, Menchen Tomas, Yolancris, Lola Casademunt y los emergentes Maikarfi o Bonet, en diversos escenarios, desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibles hasta el pabellón 14 de Ifema.