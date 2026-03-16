Madrid exige la dimisión del secretario LGTBI del PSOE en Valencia que criticó a los homosexuales de derechas

El polémico tuit de Damián López, el secretario LGTBI del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, sigue dando que hablar. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad de Madrid, José Fernández, ha exigido este lunes su dimisión tras el mensaje en el que cuestionaba que las personas del colectivo puedan votar a partidos de derechas.

La controversia se originó la semana pasada cuando un usuario homosexual publicó un mensaje en el que cuestionaba lo que consideraba un intento de monopolio ideológico por parte de la izquierda sobre la comunidad LGTBI: “Aprendan que ser gay no es una deuda moral con la izquierda”. En respuesta, López escribió que “habría que prohibirle a todos estos gays que utilicen los espacios conquistados”.

Las reacciones al mensaje del asesor socialista no tardaron en llegar y algunos usuarios calificaron la declaración de “nazi” y contradictoria con los principios de libertad que dice defender el activismo LGTBI. Asimismo, la red social propiedad de Elon Musk eliminó el tuit por "motivos legales en España".

“¿Los que pensamos distinto no tenemos derecho por ser gays y votar al Partido Popular o ser de derechas?”, ha lanzado Fernández durante la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad celebrada este lunes.

El delegado ha defendido que la orientación sexual no debería condicionar la libertad política de los ciudadanos y ha señalado que mensajes de este tipo transmiten “odio”. Por ello, ha pedido a los representantes de la izquierda madrileña que condenen dichas manifestaciones.