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Madrid, entre las elegidas por Decathlon para sus 10 nuevas tiendas en el corazón de grandes ciudades

En la primera mitad de este año, Decathlon inaugurará siete establecimientos City en Orense, Valencia, Córdoba, Madrid y Barcelona, además de reabrir y ampliar su formato Pop Up

Tienda de Decathlon.

Tienda de Decathlon. / Decathlon

EFE

La marca multideporte Decathlon ha escogido mayoritariamente el corazón de las grandes ciudades, entre ellas Madrid, para ubicar las nuevas aperturas previstas para 2026, hasta un total de diez establecimientos en siete comunidades autónomas, según ha comunicado este lunes la empresa.

Esta expansión de la red comercial de Decathlon en España se concretará, este año, en Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Andalucía, Cataluña y Madrid, con más de 5.200 metros cuadrados de superficie comercial.

La compañía ha confirmado que estos nuevos establecimientos, situados en el centro de las ciudades, ofrecen una experiencia de compra "más ágil, accesible y especializada".

7 nuevas tiendas 'city'

En la primera mitad del año, Decathlon abrirá 7 nuevos establecimientos en formato 'City', en Orense, Valencia, Córdoba, Madrid y tres tiendas en Barcelona.

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El formato 'City' se multiplica en las tiendas de Decathlon.

El formato 'City' se multiplica en las tiendas de Decathlon. / Decathlon

En marzo, la empresa reabrirá su tienda 'Pop Up' estacional de Cullera (Valencia). Este mismo formato se ampliará con 3 nuevas aperturas en Mogán (Gran Canaria), Magaluf (Mallorca) y Chiclana (Cádiz)

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