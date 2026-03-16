La lujosa casa de Emilio Aragón en Chamartín: espaciosa, ajardinada y con piscina privada

Nacido en abril de 1959 en La Habana, Cuba, Emilio Aragón, conocido por ser hijo del famoso payaso Miliki (Emilio Aragón Bermúdez), se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. Tras asentarse en el barrio residencial de El Viso, uno de los más caros de Madrid, el humorista ha visto crecer a sus tres hijos, junto a su mujer Aruca a pocos metros del Santiago Bernabéu. Hoy, esos jóvenes han pasado a ser adultos, y el polifacético artista disfruta de sus cinco nietos en este pequeño oasis en el centro de Madrid.

Visión área del barrio 'El Viso' / GILMAR

Una casa espaciosa, ajardinada y con piscina privada

El compositor, actor y también director de cine es un descendiente directo de la famosa saga de payasos Aragón: Miliki, Gaby y Fofó. Con esta herencia artística, Emilio siempre supo que su camino estaba en el mundo de la interpretación, dirigiendo películas como 'Pájaros de Papel' en 2010 o 'Una noche en el Viejo México'. Entre sus grandes hitos se encuentra la creación de Globomedia, una de las productoras más influyentes de España y responsable de series como 'Médico de Familia', 'Los Serrano', 'Aída' o 'El Internado'.

Estos éxitos empresariales son los que han permitido al humorista residir junto a su mujer en el lujoso barrio de El Viso, con personajes como Florentino Pérez y otros empresarios como vecinos. La casa, espaciosa, ajardinada y con piscina privada fue el escenario para la pedida de mano de su hijo, junto a su prometida, Bea Gimeno. Así, gracias a las fotografías compartidas en redes, pudimos descubrir una vivienda de arquitectura moderna, colores claros, un jardín espacioso y muchas zonas para disfrutar junto a su numerosa familia.

El Viso, una colonia residencial para clases acomodadas

Diseñado como una colonia residencial para las clases acomodadas, y de la mano de Rafael Bergamín, el Viso cuenta con viviendas unifamiliares de dos plantas (chalés y mansiones), muchas de ellas con jardines privados. Al formar parte del distrito de Chamartín, al norte de Madrid, esta exclusiva urbanización está limitada por el Paseo de la Castellana al oeste, la Avenida de Concha Espina al norte, la Calle del Príncipe de Vergara al este, y la Calle de María de Molina al sur.

Colonia 'El Viso' / Madrid Film Office

Con múltiples calles arboladas, espacios verdes, y jardines, el estilo arquitectónico mezcla lo clásico con lo racionalista, contando con muchas casas de los años 30 y 40 muy bien conservadas. Este barrio, de avenidas amplias y tranquila distribución urbana, es conocido por ser uno de los más exclusivos y caros de Madrid. Superando al Barrio de Salamanca en términos de renta per cápita, los precios superan los 7.000/8.000 euros por metro cuadrado, cantidades que se superan con creces si hablamos de viviendas excepcionales.

Viviendas y casas de alquiler con jardín en 'El Viso' / Fotocasa

El barrio que está muy bien comunicado por transporte público, con varias estaciones de metro cercanas como República Argentina, Gregorio Marañón o Concha Espina, permite al compositor vivir una vida más discreta sin renunciar al bullicio de la capital. El actor que da mucha importancia al "tiempo de calidad" con su familia siempre ha defendido su intimidad, buscando un ritmo de vida que deje espacio para sus pasiones.