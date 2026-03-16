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La línea de AVE Madrid-Málaga seguirá suspendida al menos hasta finales de abril

El sector turístico de la Costa del Sol estima pérdidas millonarias ante la interrupción del AVE entre Madrid y Málaga durante la Semana Santa

Pasajeros en la Estación María Zambrano de Málaga.

Pasajeros en la Estación María Zambrano de Málaga. / Europa Press/ Alex Zea

Javier Niño González

Madrid

La línea de alta velocidad ferroviaria que conecta Madrid con Málaga permanecerá interrumpida al menos hasta la última semana de abril debido a los trabajos de reparación tras el desprendimiento de tierras que afecta al trazado. Así lo ha confirmado este lunes el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Pedro Marco de la Peña.

La previsión supone un nuevo retraso respecto al calendario inicial, que situaba la reapertura del tramo el próximo 23 de marzo. La circulación permanece suspendida desde el 18 de enero, cuando el desprendimiento obligó a cerrar la línea en un punto en el que previamente ya estaba interrumpida por el accidente de tren registrado en Adamuz (Córdoba).

Mientras duren las obras, los viajeros que se desplazan entre Madrid y Málaga deben completar parte del recorrido por carretera. En concreto, el trayecto entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana se realiza en autobús, desde donde los pasajeros continúan el viaje en tren de alta velocidad hasta Madrid.

La prolongación del cierre coincide además con un periodo clave para el turismo en la Costa del Sol. El sector turístico ha advertido de que la ausencia de conexión directa por AVE durante la Semana Santa, que comienza el 29 de marzo, provocará pérdidas económicas millonarias.

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Por su parte, la Junta de Andalucía ya había advertido de que estudiaría acciones legales si la línea no estaba restablecida para esas fechas, ante el impacto que la interrupción puede tener en la movilidad y en la actividad turística de la región.

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