REAL MADRID
De jugar con Zidane a conducir trenes: la nueva vida del madrileño Rafael Carrasco, ex canterano del Real Madrid
Tras dejar el Real Madrid, Rafael Carrasco encontró en la empresa familiar una nueva vida muy lejos de la capital
Son cientos los niños que cada año hacen las pruebas para entrar en la cantera del Real Madrid. Si son pocos los que lo consiguen, también son pocos los que permanecen. Este es el caso de Rafael Carrasco, un jugador de la quinta de Juan Mata, José Callejón o Javi García que tuvo que dejar al club de blanco para comenzar un nuevo proyecto totalmente diferente junto a su padre.
Ser jugador del Real Madrid es un sueño que pertenece a muchos; sin embargo, no es un camino fácil y a veces la vida pide un cambio radical. Ya muy lejos de Madrid, pero no de los balones, ahora el madrileño vive al volante en su día a día. Y no es taxista.
Así vive el exjugador
Durante una década, el madrileño de raíces onubenses llegó a entrenar con la plantilla de los "galácticos" y compartió rondos con Roberto Carlos, Zidane o un joven David Beckham. Aquel niño que destacaba por su técnica al balón, tuvo que de decir adiós tras muchos años de trabajo definitivamente por una grave lesión de rodilla al cumplir la mayoría de edad.
El exjugador, después de años buscando alternativas, cambió la vestimenta de futbolista por un uniforme de operario. Y es que detrás de la cara del conductor de los trenes turísticos que salen cada mañana de la Plaza de San Pedro de Aracena, en Huelva, está Rafael, al volante de la ruta turística por la Sierra de Huelva.
Una empresa pionera que pertenece a su padre, "Doñana Aracena Aventura" fue la que le cautivó para cambiar el rumbo de su vida. Una campo de juego diferente, pero mucho más tranquilo y humano.
Siempre cerca del balón
Aunque no sea en el equipo del Real Madrid, la pasión por el deporte es algo que mantiene intacto. Su faceta como conductor la compagina con la de deportista en el Aracena Club de Fútbol.
El fútbol es algo que sigue presente en su vida gracias a los valores que obtuvo de esfuerzo y sacrificio que hoy sigue presente en su empresa. Porque aunque haya dado un rumbo diferente a su vida, siempre tendrá hueco para vestir de corto cada fin de semana.
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