La jueza archiva la segunda denuncia contra Errejón al no ratificar la denunciante

Una jueza de Madrid ha archivado este lunes la segunda denuncia por presunta agresión sexual presentada contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón después de que la mujer, cuya identidad no ha trascendido, no acudiese al juzgado para ratificar su versión tras sufrir un ataque de pánico.

La titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 12 de Madrid ha dictado una providencia, adelantada por elDiario.es y a la que ha tenido acceso EFE, en la que comunica a la defensa de Errejón que "las actuaciones han sido archivadas" este lunes "al no haber ratificado la víctima su denuncia".

El pasado viernes trascendió que la segunda mujer que denunció a Errejón -y quien había solicitado ser testigo protegido en la causa- no había acudido al juzgado para ratificar la denuncia al haber sufrido un ataque de pánico, al pensar en las consecuencias que puede tener para ella el proceso.

Fin del proceso

Esto abocaba el procedimiento al archivo, lo que ha tenido lugar este lunes. La denuncia se presentó directamente ante la justicia por hechos que habrían tenido lugar en octubre de 2021, las mismas fechas que el caso de Mouliaá. El político entabló relación con la segunda víctima a través de la red Instagram y la presunta agresión habría tenido lugar tras un encuentro de ambos en un local público, tanto en el coche en el que ambos viajaban como en la vivienda del ex dirigente de Más Madrid.

El juez cita a Errejón para comunicarle la apertura de juicio tras dejar Mouliaà el caso / .

El abogado no reveló la identidad de la denunciante a la hora de interponer la denuncia alegando que no se había realizado antes ante la Policía, como suele ser lo habitual, precisamente para preservarla, y solicitando que la intervención de su cliente ante la justicia se realizara como testigo protegido.

Desde el entorno de Errejón se señala que el ex dirigente de Sumar nunca tuvo condición de investigado por este asunto al tratarse de una denuncia anónima no ratificada. Agregan que "todo hace presumir que los fines de esa denuncia son más televisivos que de justicia material, a fin de reforzar la debilitada credibilidad social y mediática de la señora Mouliaá en relación con su propio procedimiento".

La denuncia parte de un contexto de relación previa en la que el político se interesó "de forma insistente por las amistades, salidas y relaciones sociales de la denunciante, generando situaciones de tensión y reproche" y en el que habría ocultado además a esta mujer la existencia de otra pareja sentimental.

Con posterioridad a la agresión --en la que hubo acceso carnal no consentido, según el escrito presentado--volvieron a verse en una ocasión más, "persistiendo el denunciado en conductas de control extremo, exigiendo el envío de ubicación en tiempo real y realizando Llamadas insistentes". Añadía que Errejón mantuvo el contacto en redes sociales hasta el 6 de enero de 2022.

Pendiente de la Audiencia Provincial

La primera denuncia fue presentada por Mouliaá en octubre de 2024 en sede policial, y después correspondió por reparto al juez Adolfo Carretero. El instructor le dio crédito hasta el punto de llevarlo a juicio aún con la posición en contra de la Fiscalía, si bien la apertura de juicio oral ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, que está pendiente de resolver sobre si Errejón se terminará sentando o no en el banquillo.

En este caso, los hechos habrían tenido lugar en octubre de 2021, en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara. Fue en dicha fiesta donde ocurrió la presunta agresión en una de las habitaciones.

Noticias relacionadas

La denuncia policial de Mouliaá se produjo después de que en la red social X se vertieran denuncias anónimas de mujeres que involucraban al dirigente de Sumar en comportamientos sexuales vejatorios y violencia psicológica muy alejados de los postulados del "solo sí es sí" defendidos por su partido y que provocaron su renuncia al escaño.