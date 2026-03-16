Jaime Campos, director de la academia madrileña con las dos mejores puntuaciones del MIR 2026: "Es imposible estudiárselo todo"

"Médicos formando médicos", este es el lema de la Academia AMIR fundada en 2006 por Jaime Campos, que ha conseguido alzarse con las dos mejores puntuaciones en el examen MIR de acceso al programa de residencia este 2026. Conocida por ser la primera academia en incorporar simulacros tipo test con herramientas digitales, su director y el número dos Salomón nos cuentan las claves para preparar y superar con éxito este temido examen anual.

Un centro preparador de referencia: "Nuestro ADN tecnológico nos hizo diferentes"

"Cuando yo empecé a prepararme, los métodos de preparación eran muy tradicionales, no había herramientas digitales", explica Jaime, "nosotros nos dimos cuenta de que Internet nos abría una oportunidad de desarrollar herramientas digitales que colaborasen en la preparación del examen".

La Academia cuenta con un campus virtual renovado y adaptado para sacar el máximo partido a la metodología y recursos proporcionados / AMIR

Así, en 2006, la academia AMIR decidió modificar su metodología y apostar por desarrollar la que sería la primera herramienta de práctica de preguntas tipo test digital. Hoy, es este ADN tecnológico lo que la ha convertido un centro preparador de referencia, que se ha extendido internacionalmente y que ya ofrece formaciones en Italia y en algunos países de Latinoamérica.

Entrevista del a Academia AMIR a Salomón (derecha), número 2 del MIR 2026 / AMIR

Precisamente con doble nacionalidad, venezolana y española, Salomón José Marea Peñalver, de apenas 24 años, conseguía alzarse con la segunda posición en el MIR 2026: "Sentí una alegría inmensa al confirmar que podría escoger exactamente la plaza que quiero", contaba emocionado, "investigué mucho las metodologías de cada academia, porque es algo muy personal".

Aprendizaje adaptativo y manuales actualizados anualmente frente a un examen sin temario

"El MIR está lleno de historias", explica Jaime, que conoce de primera mano la pluralidad presente entre sus estudiantes. "Saber que no todos los alumnos tienen los mismos objetivos ni la misma curva de aprendizaje es vital para mejorar el resultado global de los estudiantes", afirma. Por ello, desde la academia AMIR apuestan por algoritmos de aprendizaje adaptativo, que permite "ser capaces de detectar las debilidades y las fortalezas de cada uno".

Además, con manuales actualizados cada año, Jaime defiende que las guías prácticas proporcionadas por la academia están "incluso más actualizadas que los grandes tratados de medicina que publican las editoriales, ya que estos se revisan cada dos o tres años". Salomón, también destaca este "libro gordo", el cual describe como "una herramienta de vital importancia para la preparación que te permite estudiar las preguntas de convocatorias pasadas de una forma muy ordenada".

Las guías de la academia se revisan y actualizan anualmente / AMIR

Al ser un examen que carece de temario, los estudiantes se enfrentan a toda la medicina, "pero uno no puede memorizar toda la medicina, es imposible estudiárselo todo", explica el director. Aunque reconoce que el ADN del estudiante de medicina tienda a tratar de abarcar todo el conocimiento disponible, Jaime pone de relieve la importancia de rentabilizar las horas de estudio. Para ello, la academia proporciona un calendario de estudio basado en exámenes de años anteriores y en tendencias del ministerio para asegurar "que las ocho o diez horas de estudio que el estudiante invierte cada día se transformen en respuestas correctas el día del examen".

Simulacros y rutinas: "Alquilamos las mismas aulas que el ministerio utiliza"

"Dentro de este sistema, los simulacros son la columna vertebral. No son solo un examen de prueba, son la herramienta fundamental de aprendizaje", explica Salomón. Desde la academia, buscan familiarizar a los alumnos con el formato del examen, llegando incluso a utilizar la misma tipografía, número de caracteres o alquilando las mismas aulas que utiliza el ministerio.

"Al haber realizado tantos exámenes con la misma estructura, tiempos y dificultad que el real, el día del MIR no se hace tan raro. Esa familiaridad reduce muchísimo los nervios y te permite gestionar el tiempo de una forma que no podrías si no hubieras entrenado tanto esa mecánica", afirma Salomón.

La academia AMIR celebra su resultado en el MIR 2026. / Instagram

La figura del tutor y la importancia de la salud mental

"Es muy importante que el estudiante tenga una persona de referencia", explica Jaime. De acuerdo al director de la academia, la figura del tutor es vital para apoyar al estudiante en los momentos "en los que uno puede tener un bajón", por ello, esta posición es ocupada por alumnos que se examinaron un año antes que ellos y que conocen perfectamente la dureza de esta preparación. "Este sistema nos permite detectar situaciones en las cuales es necesario un apoyo en la salud mental", asegura Jaime, "yo siempre digo que es tan importante estar bien físicamente como estar bien mentalmente".

'Ayuda del pago': "El estudiante no paga hasta que empieza a trabajar como residente"

Habiendo sido él mismo un estudiante de medicina, Jaime es perfectamente consciente de que muchos estudiantes no se podían permitir academias para preparar los exámenes, "en aquel momento los cursos que había para la preparación del examen costaban cerca de los 6.000 euros", recuerda.

Así, otro de los pilares de la academia AMIR es el desarrollar un programa formativo que garantice una preparación de calidad a un precio razonable. Por ello, desde el centro madrileño ofertan descuentos y becas como 'ayuda del pago', que permite al estudiante comenzar el pago solo cuando comienza a trabajar como residente.

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Jaime Campos, fundador y director de AMIR durante una presentación del centro / AMIR

Invitando a los nuevos estudiantes a escoger AMIR para su preparación, Jaime les lanza un mensaje: " Este proyecto nació de profesionales de las ciencias de la salud, para otros profesionales de las ciencias de la salud... Yo creé esta academia con la intención de ayudar a la gente y nuestra prioridad es estar cerca del alumno".