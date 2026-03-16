TIMOS
Investigan a una mujer por estafa y blanqueo en la venta de 'pellet' para calefacción en Albacete y Madrid
Vecinos de Albacete y Getafe fueron víctimas de una estafa en la compra de 'pellet': la Guardia Civil descubrió que una web imitaba a la original para robar 2.113 euros
La Guardia Civil de Albacete ha investigado a una mujer, de 39 años y vecina de Padul (Granada), como presunta autora de dos delitos de estafa y uno de blanqueo de capitales en la compra de 'pellet' para calefacción cuyas víctimas estaban en las provincias de Albacete y Madrid.
Según ha explicado el instituto armado en un comunicado, las investigaciones comenzaron en el mes de octubre de 2025 cuando un vecino de Villamalea (Albacete) denunció que lo habían estafado en la compra de sacos de 'pellet' para calefacción por Internet.
En un principio, la víctima no sospechó que la página web donde realizó la compra de pellet, de apariencia supuestamente legal, era otra que suplantaba a la legítima, y realizó una transferencia por la compra de este combustible ecológico de 1.144 euros, que nunca recibió.
Durante las investigaciones, la Guardia Civil albaceteña ha tenido conocimiento de la existencia de una segunda víctima, con el mismo modus operandi y en la misma web, vecina de Getafe, que pagó 969 euros.
Modus operandi
El avance de las investigaciones ha logrado identificar a la persona que se encontraba detrás de esta estafa, que publicitaba a través de una web de apariencia legal la venta de sacos de pellets para calefacción.
Una vez que las víctimas accedían al enlace de compra, realizaban una transferencia de dinero por el combustible ecológico, pero no recibían el pedido ni la devolución.
La autora de estas estafas, una vez que recibía el dinero de las transferencias, lo enviaba fuera del territorio nacional a través de distintas plataformas de pago, para dificultar futuras investigaciones policiales.
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