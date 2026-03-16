SUCESOS
Un incendio en un restaurante de Coslada deja dos heridos por inhalación de humo y obliga a desalojar el edificio
Dos hombres de 43 y 47 años fueron trasladados al Hospital de San Fernando de Henares por el Summa 112 tras inhalar humo en el incendio del restaurante de Coslada
Dos personas han resultado heridas por intoxicación de humo tras producirse un incendio en un restaurante de Coslada que ha afectado a la cocina en su totalidad.
El humo, provocado por el incendio que ha tenido lugar en el número 5 de la avenida de San Pablo en torno a las 16.30 horas, ha llegado a los pisos de las plantas superiores del edificio, por lo que se ha procedido a desalojar a los vecinos.
Hasta el lugar del siniestro se han trasladado seis dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y varias ambulancias del Summa 112, ha señalado en una nota Emergencias 112.
En una campana extractora
Los bomberos han localizado el foco del incendio en la campana extractora del restaurante y lo han extinguido. Asimismo, han permitido el realojo de los vecinos que habían abandonado sus viviendas tras comprobar que no existía concentración de monóxido.
El Summa 112 ha trasladado a dos hombres de 43 y 47 años que se encontraban en el interior del restaurante con intoxicación leve por inhalación de humo al Hospital de San Fernando de Henares. La Policía Local de Coslada investiga lo sucedido.
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