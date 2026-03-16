Incautan cocaína, hachís y una catana en un operativo policial contra el menudeo en Alcorcón

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al menudeo en Alcorcón tras desmantelar tres 'narcolocales' que operaban como puntos de venta y consumo de drogas. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas -tres hombres y una mujer- como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

La investigación policial, que arrancó el pasado mes de octubre tras una denuncia, permitió determinar que los locales un constante trasiego de personas que entraban y salían no solo para comprar las susntancias, sino también para consumirlas en el interior, lo que tenía preocupados a los vecinos de la zona.

Con las comprobaciones realizadas, el pasado 13 de marzo se llevó a cabo un operativo policial que culminó con la entrada y registro de los tres inmuebles investigados. Durante la intervención, los agentes localizaron 16 gramos de cocaína, 3,8 gramos de hachís y más de 200 euros en efectivo presuntamente procedentes de la venta de droga.

Además, en los registros también se incautaron de una catana y un arma de fuego simulada que se encontraban en el interior de los locales. También se detuvo a los cuatro supuestos implicados, que han pasado a disposición judicial.