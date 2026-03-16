La Policía Nacional incauta más de 600.000 artículos falsificados de 'Stranger Things' en Madrid

La Policía Nacional ha intervenido más de 600.000 juguetes y artículos falsificados —principalmente relacionados con la serie Stranger Things— en varias naves industriales de Fuenlabrada, Getafe y Parla (Madrid). La operación, denominada “Eleven”, ha permitido retirar del mercado unas 25 toneladas de productos de muy baja calidad y detener a dos personas por un presunto delito contra la propiedad intelectual.

Más de 25 toneladas de productos falsificados

La Policía Nacional ha desmantelado en la Comunidad de Madrid un entramado dedicado a la distribución de juguetes falsificados vinculados en su mayoría a la popular serie de Netflix Stranger Things. En total, los agentes han incautado más de 600.000 peluches, llaveros y otros artículos, con un peso conjunto de unas 25 toneladas, en lo que constituye la mayor intervención de juguetes falsos realizada hasta la fecha, según la Dirección General de la Policía.

La investigación, bautizada como operación “Eleven”, se ha saldado con dos detenidos, considerados presuntos responsables de un delito contra la propiedad intelectual.

Investigación iniciada por envíos sospechosos

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de febrero, cuando los investigadores detectaron envíos sospechosos procedentes de China. Las partidas llegaban con documentación irregular y datos de identidad falsos, lo que dificultaba la trazabilidad de los paquetes y levantó las primeras sospechas policiales.

En una primera actuación, los agentes interceptaron 72 cajas con productos vinculados a la conocida producción audiovisual internacional. Los artículos presentaban acabados de muy baja calidad y no cumplían con las garantías mínimas de seguridad exigidas para su comercialización en el mercado europeo.

Una nave de Parla como centro de operaciones

A partir de esa intervención, los investigadores lograron identificar a la destinataria de la mercancía y localizar el centro neurálgico del almacenamiento en una nave industrial situada en Parla.

Entre los detenidos figura el arrendatario de esta nave, un hombre que presuntamente gestionaba el espacio logístico. La segunda arrestada es una mujer encargada de recepcionar los pedidos.

Inspecciones simultáneas en varias naves

El desarrollo de la investigación culminó con cinco inspecciones simultáneas en distintos puntos de Fuenlabrada, Getafe y Parla.

El balance final evidencia la magnitud de la actividad: más de 25 toneladas de mercancía y más de 600.000 artículos falsificados, todos ellos reproducciones no autorizadas de marcas y contenidos de gran proyección comercial, según la Policía.

La claves de la operación Claves Mayor incautación de juguetes falsos: más de 600.000 artículos y 25 toneladas de mercancía.

más de y de mercancía. Operación “Eleven”: nombre inspirado en una de las protagonistas de Stranger Things.

nombre inspirado en una de las protagonistas de Stranger Things. Origen de la mercancía: envíos desde China con documentación irregular y datos falsos.

envíos desde con documentación irregular y datos falsos. Dos detenidos: un hombre arrendatario de una nave en Parla y una mujer encargada de recibir los pedidos.

un hombre arrendatario de una nave en Parla y una mujer encargada de recibir los pedidos. Riesgo para los menores: muchos juguetes presentaban materiales frágiles y piezas pequeñas.

Riesgos para la salud de los menores

Los agentes destacan que, además del perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial, los productos intervenidos podían suponer un riesgo para la salud, especialmente para los menores.

Muchos de los juguetes estaban fabricados con materiales frágiles y piezas de pequeño tamaño que podían desprenderse con facilidad, con el consiguiente riesgo de asfixia o intoxicación.

La actuación policial se amplió posteriormente a varias empresas logísticas, donde se localizaron otras 36 cajas vinculadas a los mismos responsables, con más de 16.000 artículos adicionales.