En el hospital no trasplantador en que más órganos se donan de Madrid: "Escoger el momento para plantear la donación a los familiares es fundamental"

Era un día de diario. En el Hospital Universitario de Getafe, se iba a proceder a la extracción de órganos de un donante para su trasplante en otros centros. No todos los hospitales pueden hacer trasplantes, en la Comunidad de Madrid solo hay siete hospitales públicos acreditados para estos procedimientos, 12 de octubre, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Gregorio Marañón, La Paz, Ramón y Cajal y Puerta de Hierro Majadahonda, pero las donaciones pueden proceder de otros centros. En Getafe lo saben bien, llevan dos décadas haciéndolo.

Ese mismo día se registraron en el hospital dos diagnósticos de muerte encefálica de dos pacientes, dos potenciales donantes más. "Es algo que va bastante por rachas. Hay veces que a lo mejor en un mes hay cuatro donaciones y otro mes que no hay ninguna", cuenta Alejandro Selas, enfermero coordinador de trasplantes en el Hospital de Getafe desde hace dos años y medio. De los dos pacientes uno se encontraba en una situación más inestable, había que agilizar el procedimiento para que no tuviera una parada cardiorrespiratoria, y otro más estable, pero con la petición familiar de no prolongar la situación de muerte cerebral durante dos días. Esperar 48 horas era inviable en ambos casos, proceder al explante de órganos y tejidos de los dos pacientes en un solo día, complicado.

Selas llamó a Elena González, médico intensivista y desde octubre del año pasado su compañera como coordinadora de trasplantes, un puesto que había desempeñado durante más de 12 años en el Hospital de Torrejón. No había más opción que intentar dos donantes ese viernes o que uno de los dos no donara. "Aquí nunca se ha hecho...", planteó Selas. "Bueno, pero el no ya está. Vamos a intentarlo".

Elena González y Alejandro Selas, coordinadores de trasplantes del Hospital Universitario de Getafe. / ALBA VIGARAY

Se activó el proceso con la Organización Nacional de Trasplantes, un proceso que implica movilizar a un número considerable de personas en el propio hospital, pero también en los centros en los que se realiza el trasplante, la Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes o el Summa 112, y el Hospital de Getafe alcanzó un hito en su trayectoria: por primera vez lograba la extracción de 12 órganos para su donación procedentes de tres pacientes en menos de 48 horas.

La primera intervención se realizó a media tarde del primer día, las otras dos, al día siguiente, en dos quirófanos distintos, pero no simultáneamente, de hecho hubo sanitarios que participaron en ambas. El primer quirófano empezó sobre las cinco de la tarde y el segundo terminó en torno a las dos o las tres de la madrugada. En total, gracias a la generosidad de los tres donantes, se pudieron explantar, además de diversos tipos de tejido, seis riñones, cuatro pulmones, dos de ellos de un único donante, y dos hígados.

El hito se venía a sumar a otros logros en materia de trasplantes en el Hospital de Getafe. El pasado noviembre se informaba desde el centro de que habían podido realizar su primera donación de un corazón en asistolia controlada. Y se trata del hospital no trasplantador que más donaciones realiza de la Comunidad de Madrid: 17 en 2025, que se tradujeron en 67 órganos entre corazones, pulmones, hígados, páncreas y riñones, y hasta 22 en 2024, más que en algunos de los hospitales sí acreditados para realizar trasplantes.

El Hospital Universitario de Getafe procedió en 2025 al explante de 67 órganos entre corazones, pulmones, hígados, páncreas y riñones. / ALBA VIGARAY

En parte tiene que ver con las características del hospital, de unas 520 camas, e integrado en la red que atiende el Código Ictus en Madrid, lo que implica que reciban un elevado número de pacientes neurocríticos que, en ocasiones, tienen una evolución desfavorable y son potenciales donantes. Pero también con un trabajo hecho desde hace tiempo para involucrar a todo el hospital en estos procesos y fomentar la donación. "Nosotros podemos ser la cara visible, pero hay mucha gente detrás de todo esto", explica Selas. "La implicación de todos los servicios que participan y que forman parte del proceso de donación es lo que marca la diferencia y es un trabajo que venimos haciendo".

"Desde el principio aquí estuvo de coordinador de trasplantes Miguel Casares durante muchos años", relata la doctora González, que se formó en el Hospital de Getafe. "Era nefrólogo, ya falleció, pero tenía mucho contacto con la UCI. Y desde luego como intensivistas se nos inculcaba desde que eras residente y empezabas a formarte que la donación era parte de los cuidados que había que hacer como intensivistas. A mí me criaron o me educaron aquí con el tema de la donación y es algo que tengo muy inculcado y que está muy presente, al menos en la UCI, que es fundamental".

Un momento delicado

La coordinación con otras áreas hospitalarias es también clave. El proceso de donación es complejo por la cantidad de personas que involucra y la urgencia que lo envuelve. Intervienen intensivistas para mantener al donante en muerte cerebral o en asistolia controlada de forma que los órganos sigan siendo viables hasta la entrada en quirófano; los servicios de radiología, microbiología o análisis clínico, para valorar cómo están los órganos desde un punto de vista anatómico y de función, para descartar contraindicaciones. Una vez en quirófano, anestesista, cirujanos, enfermeras, auxiliares. Las extracciones renales las hacen los urólogos del propio Hospital de Getafe, pero cuando se trata de extraer órganos torácicos, corazón, pulmones o hígado, también acuden miembros del equipo del hospital donde se va a implantar ese órgano. "Lo quieren ver in situ porque realmente hay muchas cosas que no puedes ver con una simple ecografía y necesitan verlo, tocarlo, a veces hasta se hacen biopsias", relata González. A lo que se une después el traslado del órgano, a veces fuera de la Comunidad de Madrid, en un procedimiento que ya no implica al Hospital de Getafe.

Pero, en definitiva, es un proceso con sus peculiaridades y con un momento en ocasiones particularmente delicado, que es la entrevista con la familia del potencial donante para ofrecer la donación. "Es complejo, porque lo estás preguntando cuando están asumiendo que su familiar va a fallecer o ha fallecido, está empezando su duelo, a veces inesperado, y tú llegas ahí", revela González. "Y hay que hacerlo con respeto, entendiendo que están en un duelo, pero siempre pensando que no estás haciendo algo malo, que les estás ofreciendo algo que es bueno, que es un derecho realmente, les brindas una posibilidad de que dentro del drama que están viviendo, hay personas a las que van a poder ayudar a tener calidad de vida y años de vida por delante. Y eso les alivia. En el momento puede que no, pero a la larga muchas familias te llegan a escribir cartas de agradecimiento, incluso vienen a visitarte a la UCI para agradecerte que se lo pidieras". Incluso recuerda el caso de una familia que, tras una negativa, volvió transcurridos 15 días a preguntar si aún era posible la donación.

"A veces hay que esperar un poco", prosigue. "Si ves que tienes que esperar tres, cuatro, cinco horas para hacer esa entrevista, esperas, porque en ocasiones la familia aún no ha entendido que el paciente ha fallecido. Escoger el momento es fundamental, porque no todo el mundo lo procesa de la misma manera. Es una de las cosas más importantes y pueden marcar el devenir de la donación".

González y Selas, en la UCI del Hospital de Getafe. El proceso de donación involucra a muchos servicios del propio hospital y del hospital donde se va a implantar el órgano. / ALBA VIGARAY

En este sentido, recuerda un caso cuando aún era residente. Tras un accidente, un hombre estaba en muerte encefálica. Su pareja estaba embarazada, a punto de dar a luz. No estaban casados. La familia de él había aceptado que se donaran los órganos, pero la mujer se resistía y, aunque legalmente hubiera bastado con la autorización de la familia, esta no quería que se hiciera contra la voluntad de la mujer, al fin y al cabo, la futura madre del hijo. "Durante tres días, recuerdo al doctor Casares y mis adjuntos en el servicio manteniendo entrevistas con ella. Yo no hablaba, pero me llevaron a todas. Fueron casi 72 horas de entrevistas repetidas, respetando el duelo de aquella mujer, dándole su tiempo para que llorara, para que gritara, para que se enfadara y para que terminara abrazándoles y agradeciéndoles la posibilidad. Aquella serenidad del doctor Casares, de Alejandro Fernández, uno de mis adjuntos, que en ningún momento se enfadaron ni se frustraron, que sabían que estaban haciendo algo bueno para todos, me impresionó. Fue algo maravilloso". Aquel paciente terminó donando pulmones, hígado y riñones.

Aun así, las negativas existen. En el conjunto de la Comunidad de Madrid se sitúan en torno a entre el 20% y el 25%, una cifra similar a la que registran en el propio Hospital de Getafe. El año pasado fueron siete, un 24%, cinco para donación de órganos y dos para donación de solo tejidos (córneas, escleras, tejidos oseotendinosos, piel o segmentos vasculares, fundamentalmente). González recuerda el caso que vivió, en otro hospital, de la familia de un paciente que denegó la donación de sus órganos pese a que había en la familia una persona que había recibido un riñón que le había permitido suspender un tratamiento de diálisis. "Hicimos varias entrevistas, el paciente no había expresado su rechazo en vida, pero el no de la familia fue rotundo. Es frustrante, no lo comprendes, pero lo respetas".

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Selas también apunta en algunos casos a posibles factores culturales. Y cita dos negativas recibidas de pacientes de origen chino. "Por lo que nos comentaron, para ellos es importante enterrar a los muertos en su integridad, con todos los órganos. Una de las pacientes tuvo una neurocirugía en la que hubo que retirar una parte del cráneo y solicitaron que se les devolviera ese pedazo de hueso de la paciente para poder enterrarla", cuenta. "Les preguntamos, no les importunó ni les molestó que les hiciéramos la pregunta, lo comprendían, pero decidieron no donar los órganos".