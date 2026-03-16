Los gurús de la guitarra desvelan sus secretos en Madrid: clases, conciertos y concursos transforman la capital en el templo de las seis cuerdas

El Festival Internacional de Guitarra de Madrid celebrará al compositor Federico Moreno Toborra en su octava edición. Con motivo del 135 anivesario de su nacimiento, la Asociación Pro Música y Guitarra ha diseñado una programación entre el 5 de mayo y el 14 de junio que albergará ocho conciertos, clases magistales, el concurso para Jóvenes Talentos y una conferencia homenaje.

La música del autor de zarzuelas como Luisa Fernanda o La chulapona estará presente en distintos recitales del festival, principalmente en el Auditorio Nacional, aunque también habrá actividades en el Ateneo de Madrid y otros espacios de la capital. Intérpretes como Rafael Aguirre, Pablo Sainz Villegas, el Dúo Melis, el Dúo Anaura y David Russell incorporarán obras para guitarra de Moreno Torroba a sus programas. El homenaje se completará el 14 de junio con una conferencia de su nieto, Lucio Arrieta Moreno-Torroba, en el Colegio Mayor Universitario Santa María de Europa de la Universidad Complutense.

Duo Melis, en una imagen promocional. / LAMBROS PAPANIKOLATOS

Impulsado por la guitarrista Laura Verdugo del Rey, el festival se ha consolidado como una de las citas relevantes dedicadas a la guitarra clásica en España. Su programación combina artistas de trayectoria internacional con iniciativas destinadas a impulsar nuevas carreras musicales, además de mantener una propuesta diversa con presencia femenina tanto en el escenario como en ámbitos docentes, de jurado y de gestión cultural.

Las primeras jornadas estarán dedicadas a jóvenes intérpretes premiados en concursos internacionales. El 5 de mayo, en el Salón de Actos Petra Martínez y Juan Margallo de Rivas, actuarán el británico Tom Hodgkinson, ganador del Concurso José Tomás Villa de Petrer, y el croata Filip Miskovic, distinguido en el Certamen Internacional Andrés Segovia. Al día siguiente ofrecerán su recital el japonés Sohta Nakabayashi, vencedor del VII Concurso Internacional de Guitarra de Madrid, y el mexicano Alberto Quintanilla, premiado en el Festival Internacional de Mula.

Homenaje a Manuel de Falla

El 30 de mayo, el Ateneo de Madrid recibirá al Dúo Melis, formado por Susana Prieto y Alexis Muzurakis, con el programa La vida breve, concebido como homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla e integrado por arreglos de algunas de sus obras más conocidas. La programación continuará el 5 de junio en el Auditorio Nacional con el recital del guitarrista malagueño Rafael Aguirre, cuyo programa recorre cuatro siglos de música desde la chacona de Bach hasta compositores como Giuliani, Mendelssohn, Barrios, Chopin, Lara, Bonfá, Elías Gutiérrez y Paco de Lucía.

Al día siguiente actuará Pablo Sainz Villegas, uno de los guitarristas españoles con mayor presencia internacional, con un programa centrado en repertorio de raíz española —con obras de Francisco Coll, Joaquín Turina, Agustín Barrios-Mangoré e Isaac Albéniz— además de una versión propia de la chacona de Bach. El 11 de junio, el guitarrista chino Xingye Li, ganador de concursos internacionales en Corea, Polonia y Alemania, ofrecerá su concierto en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel.

Rafael Aguirre actuará en el Auditorio Nacional el 5 de junio. / LIZ ISLES

El 12 de junio, el Anaura Guitar Dúo, integrado por Anabel Montesinos y Laura Verdugo del Rey, actuará en el Auditorio Nacional con el estreno absoluto de Anaura, obra del compositor David del Puerto, junto a piezas de Sor, Albéniz, Piazzolla, Morel, Assad y Gnattali. El cierre musical llegará el 13 de junio con el guitarrista escocés David Russell, que interpretará Don Quixote, obra que el compositor galés Stephen Goss le dedicó recientemente, además de piezas de Giuliani, Bach y Albéniz y Castillos de España, de Moreno Torroba.

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El apoyo a las nuevas generaciones es otro de los ejes del festival. Los intérpretes invitados impartirán clases magistrales en los días posteriores a sus conciertos y el concurso de para Jóvenes Talentos celebrará sus finales entre el 11 y el 12 de junio en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Los ganadores de las categorías juvenil y profesional recibirán premios económicos y la posibilidad de participar en otros encuentros guitarrísticos, como el Festival de La Herradura de Andrés Segovia, el Certamen Internacional Andrés Segovia o el Festival Internacional de Mula. Además, se concederán un premio del público y un galardón a la mejor intérprete femenina, con el objetivo de fomentar la presencia de mujeres en la guitarra clásica.