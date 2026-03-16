George Hartley, director del 'mejor colegio del mundo' que llega a Madrid: "Ya hemos recibido unas 500 solicitudes de familias interesadas, algo muy poco habitual"

El sector educativo de Madrid ya tiene una de las noticias más relevantes de cara al año 2027. El prestigioso Brighton College, considerado uno de los mejores colegios del mundo, abrirá sus puertas en septiembre de ese año en el distrito de Aravaca.

Al frente del proyecto estará George Hartley, director fundador de Brighton College Madrid, que llega a la capital para liderar una de las iniciativas educativas internacionales más ambiciosas de los últimos años. Con 17 años de experiencia en colegios de primer nivel en Reino Unido, asumirá ahora el reto de poner en marcha esta nueva escuela en la ciudad.

Para el directivo británico la llegada a Madrid tiene también un componente personal "Madrid siempre ha sido una de mis ciudades favoritas del mundo", explica. La ciudad le conquistó hace casi tres décadas, cuando la visitó con su mujer para celebrar su primer aniversario de boda. Desde entonces tuvo claro que si algún día dirigía un colegio fuera de Reino Unido, le gustaría que fuera aquí.

Madrid en el centro de la educación internacional

Hartley considera que la capital viven un momento muy atractivo para la educación internacional, tanto para familias locales como extranjeras: "Creemos que en Madrid hay una demanda muy sólida de educación británica", afirma.

Madrid es un lugar maravilloso para vivir y cada vez hay más familias internacionales que se trasladan aquí

Según explica, cada vez son más las familias españolas que buscan una formación internacional para sus hijos, a lo que se suma el creciente número de familias extranjeras que viven en la ciudad.

Un modelo basado en tres valores clave

El modelo tan prestigioso de educación del colegio Brighton College ya llega a Madrid y no busca solo unos excelentes resultados académicos para que los estudiantes puedan acceder a universidades de prestigio, sino que además se basa en tres pilares muy concretos: "Curiosidad, confianza y amabilidad", señala el director.

Queremos alumnos que no sólo destaquen en los estudios, sino que participen en deporte, música, teatro o danza dentro del colegio

Estas actividades, a diferencia de otros centros internacionales, formarán una parte fundamental dentro del proyecto educativo, ya que en este colegio buscan que los alumnos tengan también un desarrollo personal completo. Además, la educación se completará con programas de intercambio entre todas las escuelas de Brighton College que ya cuentan con centros en Singapur, Dubái o Bangkok.

Alumnos del Brighton College. / Brighton College

Y aunque el colegio siga el modelo educativo británico y ofrezca el Bachillerato Internacional (IB), el equipo también quiere que el proyecto esté conectado con lo local. Por ello, el director explica que "todos los alumnos, sean españoles o internacionales, aprenderán sobre la historia y la geografía de España".

¿Tecnología en las aulas?

"La tecnología debe ser una herramienta para apoyar el aprendizaje, pero no debe dirigirlo", sostiene Hartley. Y es que desde el ámbito educativo actual, este es uno de los temas más debatidos. Desde el Brighton College Madrid lo tienen claro: "Los alumnos no podrán usar el móvil durante la jornada escolar y el uso de iPads o portátiles estará restringido", explica y director.

Eso sí, el colegio formará a los estudiantes para que aprendan a utilizar herramientas emergentes como la inteligencia artificial: "La inteligencia artificial está aquí para quedarse, así que tenemos que enseñar a los alumnos a utilizarla correctamente", afirma, siempre dentro de un equilibrio.

El tipo de alumno del Brighton College Madrid

Aunque el centro tendrá un proceso de admisión selectivo, Hartley insiste en que no se trata de buscar únicamente a los estudiantes con mejores notas: "No buscamos solo a los alumnos más brillantes, sino a estudiantes que quieran aprovechar todas las oportunidades del colegio", explica.

"Queremos alumnos curiosos, comprometidos y con ganas de participar en la vida del colegio", añade. Esto incluye la implicación por parte del alumno en las actividades extracurriculares, que asuma responsabilidades de liderazgo y que forme parte activa en la construcción de la comunidad educativa.

Las claves del éxito

"Ya hemos recibido unas 500 solicitudes de familias interesadas, algo muy poco habitual para un colegio nuevo", revela Hartley, a más de un año de su apertura. El proceso oficial de admisiones comenzará en abril y ya ha despertado un notable interés entre las familias, algo muy significativo para el director, pero el verdadero éxito no se medirá solo por el número de alumnos.

"Quiero entrar en el colegio y sentir una cultura de amabilidad, curiosidad y confianza", explica. Para él lo más importante es que el colegio tenga un campus lleno de actividad: alumnos haciendo experimentos científicos, ensayando música, practicando deporte o participando en teatro.

Y es que para George Hartley, director del Brighton College, la clave del éxito será: "Ver una escuela llena de energía, con alumnos y profesores que disfruten de lo que hacen", concluye.