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LIMPIEZA MUNICIPAL

Fuenlabrada invertirá casi 53.000 euros en nuevos equipamientos para mejorar la limpieza viaria en 2026

La Junta de Gobierno Local de Fuenlabrada aprueba la adquisición de nuevos medios para el servicio de limpieza, que se complementarán con la incorporación de personal

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adquisición de nuevos equipamientos para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adquisición de nuevos equipamientos para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. / AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA

EP

Madrid

La Junta de Gobierno Local de Fuenlabrada ha aprobado la adquisición de nuevos equipamientos para el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria como una hidrolimpiadora, una aspiradora de hojas y dos máquinas lava pavimentos. Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, el objetivo de esta actuación es "mejorar la limpieza en la ciudad y acabar con las conductas incívicas".

El importe total de las nuevas adquisiciones aprobadas en la Junta de Gobierno es de casi 53.000 euros. El plan de choque del Consistorio, al que pertenecen estas adquisiciones, se desarrollará durante buena parte de 2026 y se complementará con la adquisición de más medios materiales a lo largo de los próximos años.

A finales del pasado año ya se incorporó al mismo un equipo de inspección ambiental y está previsto además la incorporación de 22 operarios de limpieza y ocho conductores, así como vehículos y medios de limpieza, como barredoras y camiones.

De esta manera, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo una limpieza "más intensiva por zonas" que complementen a los servicios habituales. Para este plan de choque, el Consistorio invertirá más de un millón de euros. Además está prevista una inversión de cerca de 2 millones de euros para la renovación de contenedores soterrados en 2026, al tiempo que la nueva licitación para el mantenimiento y la limpieza de contenedores se incrementará en un 30% respecto al contrato anterior.

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El presupuesto de 2026 incluye a su vez incrementos en las partidas que tienen que ver con el tratamiento y gestión de residuos, y con el mantenimiento y el cuidado de la ciudad.

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