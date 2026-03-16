Entradas para el concierto de Rosalía en Madrid a cambio de donar sangre: solo hasta esta fecha

Si donas sangre podrás ganar dos entradas para el concierto de Rosalía. Como lo lees. La Comunidad de Madrid te da la oportunidad de acudir el próximo 30 de marzo al Movistar Arena y disfrutar de la música de una de las artistas del momento.

Esto se lleva a cabo en el marco de una maratón de donación de sangre y plasma que comienza este lunes y que se extenderá durante toda la semana en el Centro de Transfusión regional para garantizar las reservas en el periodo vacacional de Semana Santa. Si quieres entrar en el sorteo de dos entradas, no dudes en donar, sobre todo, del 16 al 22 de marzo.

Iniciativas similares ya se han puesto en marcha en otras ocasiones, como ocurrió con las entradas al concierto de Maluma donando sangre, una propuesta que también buscaba incentivar la participación ciudadana en este tipo de campañas solidarias.

Una campaña para garantizar las reservas de sangre y plasma en Semana Santa

A día de hoy, los hospitales madrileños precisan donaciones urgentes de sangre de los grupos '0+' y 'B-', mientras que también se insta a donar en el caso de los grupos '0-', 'A+' y 'A-', con aviso para donar en los próximos dos o tres días.

El Gobierno regional busca sensibilizar sobre la importancia de la donación de sangre pues, además de transfusiones, sirve para fabricar medicamentos necesarios para aproximadamente 6.000 pacientes.

Esta maratón se celebra del 16 al 22 de marzo en el Centro de Transfusión regional, situado en Valdebernardo, dentro de Vicálvaro. La iniciativa abre además la temporada de maratones hospitalarios de primavera y otoño, que suelen aportar entre 9.000 y 10.000 bolsas extra, mientras que el centro procesa cada año unas 240.000 unidades de sangre.

¿Cómo puedo entrar en el sorteo de dos entradas para ver a Rosalía?

Lo mejor es que todos los participantes de esta semana solidaria entrarán directamente en el sorteo de dos entradas para ver a Rosalía el próximo 30 de marzo. No hay que hacer ningún paso adicional, solo cumplir con los requisitos habituales para estos casos:

Ser mayor de edad.

Pesar más de 50 kilos.

Estar en buen estado de salud.

Ahora, en el caso de la donación de plasma, sí es necesario pedir cita previa. La Comunidad de Madrid facilita el teléfono 91 301 72 40 y el correo donarplasma@salud.madrid.org para reservar. Quienes no puedan acudir esta semana también podrán donar el resto del año en los puntos habituales de la red madrileña.

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El valor del plasma va mucho más allá de una transfusión puntual. Según la Comunidad de Madrid, solo un 15% se usa directamente con ese fin y el 85% restante se destina a elaborar fármacos imprescindibles para miles de pacientes, de ahí que la campaña busque también captar nuevos donantes en una semana clave para los hospitales.