El "desmadre" publicitario que desluce la Plaza Mayor de Madrid: "Como ven que no hay ninguna sanción, todo el mundo hace lo que quiere"

Carteles de todo tipo, expositores variopintos, estantes con mercancía fuera de las tiendas, rótulos de todos los colores, más y más carteles... Pese a ser un Bien de Interés Cultural, una zona de especial protección y uno de los enclaves más relevantes del casco histórico de la capital, la situación urbanística y paisajística de la Plaza Mayor de Madrid roza el despropósito. Entre la acumulación de terrazas y el descontrolado despliegue publicitario de los negocios que pueblan las arcadas laterales, la plaza luce un aspecto muy alejado del que debería por su importancia histórica y monumental.

En mayo del año pasado, el Ayuntamiento de la capital publicó el nuevo Plan Director para la plaza y su entorno. Elaborado por Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, el documento identifica como uno de los principales problemas del espacio la “indisciplina generalizada” en materia de cartelería y publicidad exterior; así como la presencia de productos comerciales y otros elementos de los locales en soportales y espacios públicos, lo que genera un fuerte impacto visual y “ruido” urbano.

Frente a este diagnóstico, el plan propone reforzar la disciplina urbanística y desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a comerciantes y hosteleros, además de establecer criterios de ordenación y armonización de los elementos comerciales y hosteleros para garantizar la integridad visual del espacio. Unos buenos propósitos que, sin embargo, todavía no se han visto materializados en ninguna acción concreta.

"Se va a cumplir un año desde que denunciamos esta situación y no tenemos ninguna constancia de que esto vaya a mejor", lamenta Ricardo Bustos, el presidente de la asociación Residentes de la Plaza Mayor y Aledaños (VPMMAD). La denuncia en cuestión, presentada mediante registro, iba acompañada de un dossier de "ciento y pico páginas" con fichas individuales con fotografías, dirección y una descripción de la supuesta irregularidad.

Por un lado, menciona los carteles verticales instalados en fachada o en la vía pública, que abundan por toda la plaza pese a estar prohibidos por la normativa urbanística. “Patrimonio tiene que dedicarse a velar porque eso se cumpla y no lo hace", reprocha Bustos. A estos elementos se suman los carteles tipo caballete o de tijera que numerosos comercios colocan en el exterior de sus locales y que interrumpen el paso. “Los peatones tienen que usar las aceras para algo, pero ahora están llenas de cosas”, critica este representante vecinal.

El quid de la cuestión, sostiene Bustos no es la normativa existente, sino su "flagrante" falta de aplicación. "Hay una ordenanza que no se cumple", critica el presidente de la VPMMAD, para quien esta falta de control genera un efecto llamada entre los negocios. “Como ven que no hay ninguna sanción a nivel de disciplina, todo el mundo hace lo que quiere”, afirma. Esto es "un desmadre", resume con indignación Bustos, para quien esta dinámica está provocando un creciente deterioro del paisaje urbano de la plaza y su entorno.

El asuntó tuvo su hueco en el orden del día de la última comisión ordinaria de Cultura, celebrada en febrero, en la que Más Madrid cuestionó a la directora general de Patrimonio y Paisaje Urbano, Elena Hernando, por qué actuaciones se habían llevado a cabo en la Plaza Mayor desde que su área asumió las competencias en materia de publicidad exterior. "Han pasado 16 meses desde que usted asume la competencia, 9 meses desde la aprobación del plan director y no vemos ninguna mejora", le recriminó Cuca Sánchez.

Para la edil de la oposición, se trata de "una inacción consciente" por parte del Gobierno municipal "frente a la degradación de uno de los espacios patrimoniales más importantes de nuestra ciudad". En su respuesta, Hernando empezó descargando parte de la responsabilidad de Patrimonio por la "multiplicidad de compentencias" que implicadas en el Plan Director. Seguidamente, aseguró que la dirección general están trabajando desde hace tiempo en sendas campañas de comunicación para "sensibilizar sobre el valor de la Plaza Mayor como patrimonio cultural", que está previsto que se lleven a cabo en abril y junio.