Abierta la inscripción para los campamentos de verano de la Comunidad de Madrid: hay más de mil plazas disponibles para jóvenes entre 12 y 17 años

La Comunidad de Madrid oferta este año más de un millar de plazas en un total de 39 campamentos de verano, dos más que el año pasado, para jóvenes de entre 12 y 17 años, entre ellos cuatro campamentos 'Modo Avión' dirigidos a la desconexión digital de adolescentes.

Los interesados, de entre 12 y 17 años, podrán presentar sus solicitudes desde este lunes hasta el próximo 5 de abril para optar a una de las plazas que ofrece la Dirección General de Juventud.

Los campamentos se celebrarán entre los meses de junio y agosto, con una duración de entre 7 y 15 días, con el fin de promover el ocio educativo, el compañerismo, la responsabilidad, el espíritu aventurero y la curiosidad, así como la conciliación familiar en periodos vacacionales.

Entre junio y agosto

Los cuatro campamentos Modo Avión, con un total de 180 plazas, se destinan a prevenir las adicciones al móvil a través de talleres, a la vez que realizan actividades deportivas, creativas y de aventura.

En ellos los adolescentes pasarán varios días sin ningún contacto con dispositivos tecnológicos y no podrán hacer uso del teléfono móvil, indica la Comunidad de Madrid en una nota.

Algunos de los menores que participan en el campamento de verano. / M.G.S.N

Modo Avión incluye un programa de actividades muy variadas que se alternan con talleres impartidos por profesionales del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT), centrados en aspectos como el uso de las redes sociales, los videojuegos, la convivencia en el entorno digital o la privacidad en internet.

22 en Madrid

Del total de campamentos, 22 se realizarán en la región, en los albergues juveniles que gestiona la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en El Escorial, Rascafría y Cercedilla, y en la Finca El Encín de Alcalá de Henares, perteneciente al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y (Imidra).

Los 17 restantes serán en País Vasco, Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Las actividades tendrán un gran componente lúdico, utilizando el juego como recurso de aprendizaje en disciplinas relacionadas con náutica, cine, fotografía, multiaventura, ciencia y tecnología, teatro musical, circo, hip hop o danza urbana.

Entre 12 y 17 años

Los jóvenes estarán supervisados en todo momento, incluso durante el tiempo libre, por coordinadores y monitores especializados en las distintas actividades programadas —náuticas, tecnológicas, al aire libre o artísticas—.

Además, contarán con instructores acompañantes en los campamentos que tendrán lugar en otras comunidades autónomas.

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Se puede obtener más información sobre las diferentes ofertas e iniciar el proceso de inscripción en este enlace: www.comunidad.madrid/servicios/juventud/tienes-plan-verano.