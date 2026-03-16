La Comunidad de Madrid amplía las plazas de aparcamiento gratuito para usuarios de transporte público: estos son los municipios beneficiados

La Comunidad de Madrid ampliará en 4.790 plazas de aparcamiento el programa Aparca+T, que permite a los usuarios del transporte público estacionar de manera gratuita en aparcamientos disuasorios de la región. Recientemente, el servicio se ha incorporado en seis municipios del oeste que suman 2.538 nuevas plazas: Pozuelo de Alarcón (294), Las Matas (203), Las Rozas (300), Pinar de las Rozas (890), Majadahonda (402) y El Barrial (449).

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado hoy una de estas instalaciones en el municipio de Pozuelo de Alarcón, donde ha destacado que este sistema “no obliga al ciudadano a elegir entre el coche o el transporte público, sino que permite combinarlos de forma inteligente y cómoda”.

Casi 8.000 aparcamientos

En los próximos meses se formalizará además un convenio con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) para incorporar tres aparcamientos situados en la capital: Nuestra Señora del Recuerdo (699 plazas), Metropolitano (1.137) y Avenida de Portugal (416). Esta actuación permitirá añadir otras 2.252, hasta completar las 4.790 nuevas plazas previstas dentro del programa. Estas se sumarán a las ya existentes en Ciudad Universitaria (1.144) y Colmenar Viejo (1.837), hasta alcanzar un total de 7.771 espacios disponibles en la red Aparca+T.

El consejero Rodrigo ha explicado que para beneficiarse de esta propuesta gratuita deben cumplirse dos condiciones: que el estacionamiento sea de larga duración, entre 5 y 15 horas, y que durante ese periodo se realice al menos un viaje en transporte público, utilizando el abono personal o una tarjeta de transporte.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) financia este proyecto y compensa a los aparcamientos por cada uso registrado. Para ello destina 800.000 euros, una cantidad que se ajusta en función de la demanda real para garantizar la sostenibilidad del sistema y su disponibilidad para los usuarios.

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Durante la visita, Rodrigo ha anunciado que la Comunidad de Madrid ya está en conversaciones con otros Ayuntamientos interesados en sumarse a esta iniciativa, como Valdemoro, Aranjuez, Parla, San Lorenzo de El Escorial y Tres Cantos.