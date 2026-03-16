Plurilingüe y con enfoque personalizado: así es el colegio referente de Madrid en el que estudió el actor Miguel Bernardeau

Miguel Bernardeau continúa marzo con uno de los proyectos más importantes de su carrera: 'La fiera', dirigida por Salvador Calvo y que ya está en cines. Es un hecho que el actor se ha convertido uno de los rostros más reconocidos de los últimos años en el mundo del audiovisual.

Si remontamos unos años atrás en la vida del artista, se puede comprobar que su éxito como actor tiene mucho trabajo detrás y una formación impecable. El hijo de Ana Duato, ha pasado por prestigiosos colegios como el Santa Monica College en California o el American Academy of Dramatic Arts en Nueva York. Lo cierto es que también hay un colegio por el que pasó Miguel y que está en Madrid.

Así es el colegio del actor

Situado en La Moraleja, este colegio siempre se cuela en los ránkings entre los mejores de Madrid y lleva en funcionamiento desde el año 1982. Con más de cuatro décadas de trayectoria, no podría ser otro que el Liceo Europeo, un centro internacional en el que el español y el inglés son lenguas principales, pero que incorporan además el francés, alemán o chino como tercera lengua.

Biblioteca y aulario del Liceo Europeo. / David Frutos

El centro educativo es privado y laico y además dice tener un método educativo diferente a los demás: "a través de una metodología personalizada y flexible, los alumnos consiguen desarrollar su máximo potencial, garantizando su éxito tanto a nivel personal como académico y profesional", dicen desde el colegio. Los alumnos se admiten desde el año hasta la mayoría de edad y la inmersión en lengua inglesa es absoluta.

Cultivo de la mente y del cuerpo

El colegio busca crear un clima afectivo para el alumno desde la infancia hasta la Universidad, donde sea protagonista de su aprendizaje, investigue y descubra. Desde el centro buscan tener "alumnos felices" y además ofrece todo tipo de instalaciones como pistas de pádel o piscina de lo más moderno. Instalaciones para sacar el máximo potencial de los alumnos, no solo con excelentes resultados académicos, sino también con el cultivo al cuerpo.

Estas son las claves del éxito del Liceo Europeo, un modelo que sedujo a los padres del actor para llevarlo a estudiar, Eso sí, por un coste de escolaridad que va desde los 3.365 euros para los alumnos de un año a media jornada hasta los 17.000 para el Bachillerato Americano, lo que lo posiciona como un centro educativo con grandes atractivos, pero que no está al alcance de todos.