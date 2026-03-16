TRANSPORTES
La circulación en la línea 10 de Metro Madrid, interrumpida entre Nuevos Ministerios y Alonso Martínez durante más de una hora
La circulación de la línea 10 del Metro de Madrid quedó interrumpida en ambas direcciones entre Nuevos Ministerios y Alonso Martínez a causa de una asistencia sanitaria, generando retrasos
Madrid
Semana nueva, mismos problemas. La línea 10 del Metro de Madrid ha quedado interrumpida este lunes durante más de una hora entre Nuevos Ministerios hasta Alonso Martínez, en ambas direcciones.
La circulación se ha paralizado por "asistencia sanitaria" desde antes de las 11:00 horas de la mañana, según ha indicado Metro en su cuenta de 'X'. No obstante, los trenes sí efectúan parada en Alonso Martínez desde Puerta del Sur.
Más de una hora después, la situación seguía sin solucionarse, pese a los esfuerzos del suburbano por recuperar la normalidad de las frecuencias.
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