De K-Pop a Ludovico Einaudi: los 5 conciertos imprescindibles de esta semana en Madrid

Ir a un concierto y disfrutar de la música de uno de nuestros artistas favoritos siempre en un buen plan. Madrid encadena esta semana una agenda musical especialmente variada. Entre el 17 y el 22 de marzo, cinco conciertos recorren algunos de los grandes recintos de la ciudad y atraviesan estilos muy diferentes: desde el K-pop al thrash metal, del pop español a la electrónica o la música contemporánea para piano.

NMIXX abre la semana con K-pop en Vistalegre

El primer gran concierto llega el 17 de marzo en el Palacio Vistalegre Arena, donde el grupo surcoreano NMIXX actúa a partir de las 20:00 horas dentro de su NMIXX 1st World Tour <Episode 1: Zero Frontier>. Las entradas para la cita parten de 84 euros y puedes conseguirlas aquí.

La formación femenina de K-pop, integrada por Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, presenta en Madrid un espectáculo que combina música y coreografía con algunas de sus canciones más conocidas y temas recientes incluidos en Blue Valentine (2025).

NMIXX abre la semana con K-pop en Vistalegre / PALACIO VISTALEGRE

Ludovico Einaudi en el Teatro Real

El Teatro Real recibe al compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi con un concierto el 18 de marzo, programado a las 20:00 horas. Las entradas se sitúan entre 48 y 150 euros y puedes conseguirlas aquí. El espectáculo forma parte de su gira Solo Piano, un formato centrado exclusivamente en el piano en el que interpreta algunas de sus composiciones más conocidas junto a piezas menos habituales de su repertorio.

Cómplices repasa su historia en el Movistar Arena

El dúo Cómplices actúa el 21 de marzo a las 21:00 horas en La Sala del Movistar Arena, con entradas desde 22 euros que puedes conseguir aquí. Formado por Teo Cardalda y María Monsonís, el grupo propone un directo que recorre algunas de sus canciones más recordadas dentro del pop español. En el repertorio aparecen temas ligados a su trayectoria como Los tejados, Hoy necesito, Dama del río o Es por ti, además de canciones de su trabajo más reciente.

Cómplices repasa su historia en el Movistar Arena / CÓMPLICES MUSIC

Nebulossa llega al Teatro Eslava con su pop electrónico

El 22 de marzo, el Teatro Eslava acoge el concierto de Nebulossa, con apertura de puertas a las 18:00 horas y comienzo del espectáculo a las 19:00 horas. El precio de la entrada general es de 21,42 euros y puedes conseguirla aquí.

El dúo formado por Mery Bas y Mark Dasousa lleva al escenario una propuesta que mezcla pop electrónico y estética retro futurista. En el concierto suenan algunos de los temas con los que se han hecho conocidos, como Zorra, Glam o Anoche, junto a canciones de su segundo disco.

Nebulossa llega al Teatro Eslava / TEATRO ESLAVA

Kreator convierte Vistalegre en una noche de thrash metal

También el 22 de marzo, el Palacio Vistalegre Arena acoge el concierto de Kreator, con apertura de puertas a las 17:30 horas y entradas desde 65 euros. La banda alemana, liderada por Mille Petrozza, llega a Madrid con más de cuatro décadas de trayectoria dentro del thrash metal europeo.

El concierto incluye además actuaciones de Carcass, Exodus y Nails, en una velada centrada en el metal extremo donde sonarán temas asociados a su carrera como Violent Revolution, Pleasure to Kill o Enemy of God.

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