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POLÍTICA

Ayuso preside la Junta Directiva Autonómica del partido apenas un día después de las elecciones de Castilla y León

Siga en directo la comparecencia del la presidenta de la Comunidad de Madrid

EPE

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La presidenta del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado una reunión conjunta del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva Autonómica para el próximo lunes 16 de marzo a las 18.00 horas en la sede del partido en la calle Génova

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