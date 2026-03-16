POLÍTICA
Ayuso preside la Junta Directiva Autonómica del partido apenas un día después de las elecciones de Castilla y León
Siga en directo la comparecencia del la presidenta de la Comunidad de Madrid
- Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: 'Es una radiografía perfecta de lo que somos
- Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas
- La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
- Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
- Decenas de familias se encierran en el colegio Miguel Hernández de Getafe para denunciar 'falta de recursos y estabilidad docente
- El 'desmadre' publicitario que desluce la Plaza Mayor de Madrid: 'Como ven que no hay ninguna sanción, todo el mundo hace lo que quiere
- Los madrileños alucinan con la carga política de 'Torrente Presidente' en su estreno: 'No sé cómo le han dejado hacerla
- La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima