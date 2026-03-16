Ayuso da por muerta la legislatura tras los resultados de Castilla y León y activa el modo electoral: "Que Sánchez certifique el día del funeral, nosotros pondremos la esquela"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha activado el modo electoral, y lo ha hecho, a la manera en que le gusta: con un duro alegato contra Pedro Sánchez. "El sanchismo está terminado", ha sentenciado esta tarde en la reunión de la Junta Directiva del PP de Madrid antes de, en una imagen todavía más gráfica, dar por "muerta" la legislatura. Solo queda, ha dicho, "certificar el día del funeral". "Que él ponga el día, que nosotros ya le pondremos la esquela", ha añadido en referencia al presidente del Gobierno.

Comparecía la presidenta madrileña para valorar los resultados electorales en los comicios celebrados ayer en Castilla y León. Ayuso ha felicitado a su homólogo castellanoleonés y compañero de siglas, Alfonso Fernández Mañueco, por una victoria, ha enfatizado, "en un momento de extrema dificultad", y que demuestra que el PP "va a cumplir 40 años" al frente de la región. E inmediatamente después ha arremetido contra el Ejecutivo, un Gobierno ha dicho, "que ha hecho de la mentira ley".

Si esta mañana uno de sus escuderos, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ya pedía un adelanto de las elecciones generales, la presidenta madrileña ha insistido esta tarde en los órganos del partido en Madrid. "El sanchismo está terminado. Es evidente que la inmensa mayoría de los españoles quieren un cambio, todos queremos un cambio", ha enfatizado y ha apelado a Sánchez para que tenga "el punto de honor y la humildad" de reconocerlo. "Cuando vas contra el sentido común y contra la verdad y contra la voluntad del pueblo te conviertes en algo completamente diferente".

A lo largo de 20 minutos, Ayuso ha vuelto sobre sus críticas habituales al presidente del Gobierno. Le ha acusado de "desguazar" los servicios públicos "de manera programada" a través de las comunidades autónomas, de "reventar" esos servicios públicos a través de la mala gestión migratoria y de nacionalizaciones masivas, "un efecto llamada para reventarlo todo", ha dicho, de promover "un aislamiento geoestratégico que pagaremos" o de convertir a España "en un país de jubilados, de subvencionados y de funcionarios". También, uno de sus clásicos, de hacer de Madrid "su cajero automático" para pagar sus excesos y "pedirle perdón" a los nacionalismos catalán y vasco. "La vida es eso que pasa mientras Sánchez se queda con nuestros impuestos, nuestras oportunidades y nuestras ganas", ha enunciado.

Asimismo, ha ironizado con las medidas que se anuncian en un Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio. "No obstante, tenemos una buena noticia", ha criticado, "y es que todo el mundo, todos los españoles tienen en sus gasolineras el cheque descuento. No hay más que llegar a cargar cada uno de sus vehículos y decir cuando ya haya soltado el surtidor: 'No la guerra'. Y automáticamente, te van a dar parte de la recaudación. El Gobierno, en lugar de quedarse con el 45 o el 50% de tus impuestos cada vez que uno va a repostar te lo ingresan en la nómina".

Más allá de ello, la presidenta madrileña ha utilizado su intervención para activar al PP madrileño en clave electoral, pese a que, en principio, la legislatura autonómica concluye mayo de 2027, en más de un año. Frente a la "política adolescente en momentos clave" de Sánchez, ha impelido a sus compañeros a ser "nuestra mejor versión".

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"Siempre he dicho que nosotros debemos ser el gobierno que España se está perdiendo hasta que Feijóo llegue a la Moncloa", ha señalado. "Y eso significa mantener a España con vida y con alegría, como lo están haciendo, por supuesto, el resto de nuestros compañeros en las demás comunidades autónomas. Tenemos un papel con España, para eso somos una región capital".