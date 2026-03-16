El Ayuntamiento de Madrid lanza ayudas de hasta 23,3 millones de euros para movilidad sostenible repartidos en siete líneas de subvención

El Ayuntamiento de Madrid lanza un año más las Ayudas Cambia 360, que este 2026 incluyen siete líneas de subvención con un presupuesto de hasta 23,3 millones de euros.

Con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible, la eficiencia energética en la ciudad y reducir las emisiones contaminantes, el consistorio ha aprobado las ayudas para: la renovación de vehículos particulares, la sustitución de calderas por sistemas de climatización eficientes, la descarbonización del sector del taxi, el achatarramiento de los vehículos de distribución urbana de mercancías, la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica, la adquisición de vehículos de micromovilidad y el achatarramiento de autobuses.

Infografía de las ayudas del programa Cambia 360 en la Comunidad de Madrid / Ayuntamiento de Madrid

¿Puedo beneficiarme de estas ayudas si cambio mi coche?

Sí, el Ayuntamiento de Madrid incluye entre las líneas de subvención las ayudas de renovación de vehículos particulares, aunque este año el programa trae consigo algunos cambios. En esta edición se eliminan las ayudas para la adquisición de vehículos C, por lo que solo podrán beneficiarse con hasta 4.000 euros los compradores de un vehículo CERO y con hasta 2.000 euros, quienes adquieran un vehículo con la etiqueta ECO.

Varias de las líneas de subvención promueven el achatarrado de vehículos con categoría ambiental A / Getty Images

Además, a esta cantidad podrán sumarse hasta 1.500 euros adicionales por achatarrar un vehículo A, o, por primera vez, un vehículo B (etiqueta ambiental amarilla). Con un crédito máximo de hasta 14 millones de euros, las solicitudes estarán abiertas del 20 de abril al 20 de mayo para todos aquellos madrileños que estén pensando en cambiar su coche.

💵 Hasta 4.000 euros por la compra de un vehículo CERO y hasta 2.000 euros por la compra de un vehículo ECO ➕ Hasta 1.500 euros más por achatarramiento de un vehículo A o un vehículo B 🗓️ Del 20 de abril al 20 de mayo

¿Y si ya tengo un vehículo eléctrico?

También para quienes ya poseen (o han comprado recientemente) un vehículo eléctrico se contemplan ayudas, en este caso para sufragar la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica.

Las medidas sufragan entre el 90% y el 60% del coste de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica / EFE

Estas subvenciones se dividirán en dos ámbitos: las asignadas a aparcamientos para residentes, donde se sufragará el 90% del coste (hasta 15.000 euros), y las de aparcamientos de uso residencial, donde las ayudas podrán alcanzar el 60% (hasta 60.000 euros). Con dos millones de euros reservados para esta línea, las solicitudes permanecerán abiertas durante el mismo periodo.

💵 Sufraga el 90% del coste (hasta 15.000 euros) de aparcamientos para residentes y el 60% (hasta 60.000 euros) para aparcamientos residenciales. 🗓️ Del 20 de abril al 20 de mayo

Subvenciones también destinadas a la micromovilidad

Aunque se eliminan las ayudas para cuatriciclos eléctricos ligeros y cuatriciclos eléctricos pesados por ausencia de solicitudes, el Ayuntamiento de Madrid mantiene la subvención de hasta 400 euros para la compra de bicicletas eléctricas, de hasta 600 euros para ciclomotores eléctricos (L1eB) y de hasta 1.000 euros para motocicletas eléctricas (L3e, L4e, L5e).

Se destinarán hasta 400 euros para la compra de bicicletas eléctricas / EFE

En el resto de vehículos de micromovilidad, se establece una subvención de hasta el 50% del coste (con un máximo de 2.000 euros por vehículos). Estas ayudas podrán solicitarse desde el próximo 15 de abril, hasta el 15 de septiembre.

💵Hasta 400 euros para la compra de bicicletas eléctricas, 600 euros para ciclomotores eléctricos (L1eB) y 1.000 euros para motocicletas eléctricas (L3e, L4e, L5e). El resto de vehículos de micromovilidad optarán a 2.000 euros (hasta un 50% del precio). 🗓️ Desde el próximo 15 de abril hasta el 15 de septiembre.

Ayudas para taxis, un sector limpio casi al 100%

Con un 96% del sector descarbonizado, se mantienen las ayudas para taxis, que alcanzarán los 20.000 euros por la compra de vehículos eurotaxi CERO emisiones o ECO, sin superar el 50% del importe de la factura. Además, si el taxi es de segunda mano, también podrá optarse hasta a 10.000 euros (de nuevo sin superar el 50% del coste total). El plazo de solicitud será del 1 de mayo al 1 de junio.

Hoy, el 96% de los 15.754 taxis que hay en la ciudad son ECO o CERO / Ayuntamiento de Madrid

💵Hasta 20.000 euros por la compra de vehículos eurotaxi CERO emisiones o ECO, y hasta 10.000 euros (si se trata de un vehículo de segunda mano). 🗓️El plazo de solicitud será del 1 de mayo al 1 de junio.

Incentivos para vehículos de distribución urbana de mercancía y achatarramiento

Para la distribución urbana de mercancías, el Ayuntamiento reservará 1,15 millones de euros, con ayudas que podrán alcanzar hasta los 14.000 euros por solicitante. Las subvenciones, abiertas del 15 de abril al 15 de septiembre cubrirán la compra de furgonetas o camiones con hasta 11.000 vehículos para vehículos de CERO emisiones, de hasta 7.000 euros para vehículos ECO, y de hasta 5.000 euros para vehículos con etiqueta ambiental C. Además, si se retira un vehículo antiguo con la clasificación A, se podrán añadir hasta 3.000 euros extra.

💵 Hasta 11.000 vehículos para vehículos de CERO emisiones, 7.000 euros para vehículos ECO, y 5.000 euros para vehículos cC. Además, si se retira un vehículo antiguo con la clasificación A, se podrán añadir hasta 3.000 euros extra. 🗓️ Abiertas del 15 de abril al 15 de septiembre

Entre los incentivos por achatarramiento, los autobuses cuentan con una partida de 300.000 euros por segundo año consecutivo / Ayuntamiento de Madrid

Manteniendo el incentivo por achatarramiento, el consistorio también ha reservado hasta 300.000 euros para las subvenciones destinadas a achatarrar autobuses y autocares de transporte público o privado con la clasificación ambiental A. El plazo de solicitud abarca del 18 de mayo al 18 de junio.

💵 Hasta 12.000 euros al titular del vehículo 🗓️Del 18 de mayo al 18 de junio

Incentivo para la eliminación de calderas de carbón

La última línea de subvención responde a la prohibición de calderas de carbón que entró en vigor en enero de 2022 en la capital. Continuando con las ayudas puestas en marcha en 2020, el consistorio destinará hasta 2,7 millones de euros para continuar renovando las calderas más contaminantes por sistemas de climatización eficientes.

Las calderas de carbón están prohibidas en Madrid desde enero de 2022 / EFE

Se concederán ayudas de hasta 5.000 euros por vivienda en comunidades de propietarios para sistemas de climatización híbridos y renovables; y, cuando sea para uso terciario, la subvención llegará hasta el 35 % del coste. Las solicitudes se podrán realizar del 20 de abril al 13 de noviembre.