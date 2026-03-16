PLAN REGENERA
El Ayuntamiento de Madrid actuará en Molinos de Viento para mejorar el espacio público y la accesibilidad
El proyecto del Ayuntamiento se enmarca en el Plan Regenera Madrid, que busca intervenir en barrios construidos antes de 1985 para mejorar su calidad urbana y social, afectando a más de 2,6 millones de habitantes
El Ayuntamiento de Madrid actuará en la colonia Molinos de Viento, en el distrito de Vicálvaro, dentro del Plan Regenera con el objetivo de mejorar el espacio público, la accesibilidad y las condiciones ambientales de este entorno residencial construido en la década de 1960.
El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, ha presentado este lunes el plan de acción para esta unidad de regeneración, acompañado por el concejal del distrito, Ángel Ramos.
La actuación permitirá además regularizar jurídicamente los denominados espacios interbloque (recorridos interiores y pequeñas áreas abiertas entre edificios) que hasta ahora no podían ser objeto de intervención municipal. Según ha explicado González, estos espacios fueron concebidos originalmente como lugares comunes para los vecinos, pero actualmente presentan diferentes carencias urbanísticas.
La Unidad de Regeneración Molinos de Viento cuenta con 2.227 habitantes, 936 viviendas y una superficie de algo más de 51.000 metros cuadrados. Los edificios, con más de 60 años de antigüedad, se sitúan en un entorno donde se han detectado deficiencias en pavimentación, accesibilidad, iluminación y zonas verdes. Entre los problemas señalados figuran aceras estrechas, recorridos poco adecuados para carritos o sillas de ruedas, falta de continuidad en los itinerarios peatonales y zonas con iluminación insuficiente, además de espacios residuales entre edificios que carecen de un diseño urbano definido.
El proyecto plantea intervenir de forma progresiva para crear itinerarios peatonales accesibles y continuos, mejorar la iluminación, reorganizar el aparcamiento en superficie e incrementar la presencia de vegetación y arbolado. Con estas medidas se pretende reducir las islas de calor, aumentar la sombra y mejorar el confort climático y ambiental del barrio.
Uno de los puntos prioritarios será el entorno del CEIP Vicálvaro, donde se concentra gran parte de los desplazamientos diarios de familias y escolares. En esta zona se prevén medidas de calmado del tráfico, mejoras en la accesibilidad peatonal, la creación de zonas de espera para familias y la instalación de aparcabicis y nuevo mobiliario urbano.
Molinos de Viento se suma así a otras áreas incluidas en el Plan Regenera Madrid, el instrumento estratégico del Ayuntamiento para intervenir en barrios construidos antes de 1985 y mejorar su calidad urbana, ambiental y social. El plan abarca más de 85 kilómetros cuadrados de tejido residencial consolidado —cerca del 60 % de la ciudad— y afecta potencialmente a 1,2 millones de viviendas y a unos 2,6 millones de habitantes.
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