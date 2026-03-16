El Ayuntamiento “estudiará” las criticas de la Unesco al plan director del Retiro, a las que se suma también la izquierda

A la Unesco no le ha terminado de convencer el Plan Director elaborado por el Ayuntamiento de Madrid para El Retiro, joya verde y patrimonial de la capital. A través de Icomos (el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), ha presentado un informe en el que advierte de diversas deficiencias en el documentado elaborado por el Consistorio para guiar la gestión y conservación del parque durante la próxima década.

Aunque el organismo internacional valora el documento como “un paso importante” para mejorar la gestión del parque, considera que el borrador presentado todavía no cumple plenamente con los requisitos exigidos para un bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, por lo que recomienda revisarlo en varios aspectos clave. Así, entre las principales críticas del informe, al que ha tenido acceso este periódico, figura la escasa atención que el plan presta al estatus del Retiro como parte del Paisaje de la Luz. Según Icomos, esta condición se aborda de forma "marginal" y sin directrices claras que garanticen que las actuaciones futuras no afecten al valor excepcional del conjunto.

Misma crítica que hace a la insuficiente dedicación que hace a los monumentos y edificios del parque, en comparación con cuestiones como la biodiversidad o el cambio climático, pese a su relevancia cultural. Por otro lado, el organismo también cuestiona aspectos de gestión y gobernanza, como la dificultad para delimitar responsabilidades por la multiplicidad de competencias (Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno). Además, reprocha de la falta de medidas concretas para controlar la masificación y el "enorme número de turistas" del Retiro, por donde pasan a diario alrededor de 50.000 personas.

El asunto ha llegado a la comisión ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad celebrada este lunes, en la que la concejala del PSOE-M, Emilia Martínez, ha criticado el retraso en la aprobación del Plan Director y la falta de transparencia en la elaboración y tramitación del mismo. Tras empezar criticando que el plan no remitiese a la Unesco hasta agosto de 2025, pese a haber sido aprobado inicialmente en enero, la edil socialista ha aludido a la "muy desfavorable" revisión técnica realizada por la entidad.

"Las conclusiones son demoledoras", ha apuntado Martínez, "es dicen que el plan debe revisarse en profundidad y elaborar un nuevo documento para su revaluación". A la vista de esto, la concejala de la oposición ha cuestionado "cómo han podido llevar a la aprobación inicial de la Junta de Gobierno un Plan Director de un Bien Patrimonio Mundial sin el informe favorable de la Unesco".

En una línea parecida, Cuca Sánchez, de Más Madrid, ha afirmado que el documento es "papel mojado, sin plan de usos, sin medidas concretas y sin presupuesto". El Retiro "necesita protección real, con criterios estrictos de conservación, y Almeida mira para otro lado, empeñado en convertir Madrid en un parque temático para turistas”, ha apuntado Sánchez en un audio remitido a los medios, en el que añade que se trata de un "ejemplo más de cómo el PP nos está robando Madrid, la ciudad como decorado para turistas, no para sus vecinas y vecinos".

En respuesta a las críticas, el titular del ramo, Borja Carabante ha afirmado que el informe de la Unesco está incorporado en el proyecto y que todas las alegaciones presentadas están siendo estudiadas por los servicios técnicos municipales con el fin de valorar su incorporación en la aprobación definitiva. Asimismo, el delegado se ha mostrado a favor de crear un órgano común de gestión del parque, como propone Icomos, pero "lamentablemente" el Gobierno central "ha dicho que no".

Por su parte, la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ha calificado como un “hito histórico” que el Retiro disponga por primera vez de un plan director, y ha reconocido que en su elaboración se están considerando las observaciones de la Unesco y otras alegaciones de carácter técnico. "Es un proceso que está abierto y tendremos en cuenta esas observaciones, pero creo que la noticia más importante es que por primera vez el el parque del Retiro va a tener un plan director", ha subrayado Sanz.