El Atlético comunica el corte de antigüedad y el precio de las entradas para la final de Copa: 54.385 socios han solicitado

Un total de 54.385 socios del Atlético de Madrid han solicitado entrada para la final de la Copa del Rey, que se disputará el sábado 18 de abril en el estadio de La Cartuja (Sevilla). Así lo ha anunciado el propio club, una vez cerrado el plazo habilitado para realizar la petición.

Las solicitudes se podía realizar de forma individual o mediante agrupaciones de hasta seis socios. En total se han conformado 28.763 agrupaciones distintas, integradas por un solo socio o por grupos. Estas han sido ordenadas según la antigüedad del socio solicitante, en el caso de las peticiones individuales, o por la antigüedad media del grupo en las solicitudes colectivas.

20.000 entradas a repartir

El Atlético de Madrid también ha explicado que dispone de 25.680 entradas de aforo general para el encuentro. De ellas, el 85% se destinará a socios, lo que equivale a 21.828 localidades. El reparto previsto es el siguiente:

1.050 entradas para peñas oficiales del club.

para peñas oficiales del club. 160 entradas para socios con movilidad reducida y su acompañante.

para socios con movilidad reducida y su acompañante. 20.618 entradas para el resto de socios.

Con estos criterios, en una primera asignación han obtenido derecho a entrada las agrupaciones cuya antigüedad media es igual o superior a 15,79 años. En los próximos días, los socios seleccionados recibirán un correo electrónico con las instrucciones para elegir y abonar su localidad, en un proceso que se realizará exclusivamente de forma online y que está previsto que comience el lunes 23 de marzo.

Precios entre 89 y 260 euros

En caso de que algunos socios renuncien a su entrada o no completen la compra dentro del plazo establecido, las localidades disponibles se ofrecerán a las siguientes agrupaciones según el orden de antigüedad, hasta agotar el cupo destinado a los socios.

Precios de las entradas de la final de Copa. / ATM

Los precios de las entradas, fijados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para las zonas destinadas a la afición rojiblanca, han sido comunicados junto con la información del proceso, y van desde los 89 euros de la más barata (con visibilidad reducida) a los 259 de la más cara.

Además, las entradas serán personales, nominativas e intransferibles, por lo que solo podrán ser utilizadas por el socio titular. Los datos personales del abonado figurarán en cada localidad y se aplicarán controles de identidad para verificar su uso.

Noticias relacionadas

Apertura del estadio Riyadh Air Metropolitano para la final

El club también ha informado que para todos aquellos socios que no quieran o no puedan ir a Sevilla, abrirá el estadio Riyadh Air Metropolitano para poder ver el partido en pantallas gigantes, rodeado de otros atléticos y animar al equipo desde Madrid, siempre y cuando se obtenga la autorización pertinente de las autoridades competentes. Cuando finalice el periodo de asignación de entradas para La Cartuja, se informará de las condiciones y fechas de adquisición de entradas para ver el partido en el estadio rojiblanco.