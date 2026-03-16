El aparcamiento de Atocha, en fase final: un recinto sostenible con 1.283 plazas y acceso a la red viaria

Adif Alta Velocidad (Adif AV) encara la fase final de las obras de construcción del nuevo sistema de aparcamiento modular en la estación de Madrid Puerta de Atocha. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 26 millones de euros y el proyecto tiene como objetivo optimizar la superficie de ocupación y mejorar la distribución de las plazas, así como la ubicación de los accesos peatonales y rodados en este enclave estratégico.

La infraestructura destaca por una solución constructiva innovadora basada en elementos prefabricados metálicos. Según los datos facilitados por el Ministerio de Transportes y Adif, estos componentes han sido configurados íntegramente en taller y montados en la propia obra sin necesidad de realizar soldaduras. Esta metodología permite que el aparcamiento sea desmontable y reutilizable, ofreciendo la posibilidad de recuperar la totalidad de los elementos que componen el sistema para futuros usos en otras ubicaciones.

El nuevo recinto se organiza en dos estructuras independientes, denominadas P3A y P3B, que en conjunto pondrán a disposición de los usuarios un total de 1.283 plazas. Esta ampliación de la capacidad busca compensar de manera directa la pérdida de plazas de aparcamiento en otros puntos de la estación debido a las obras de transformación y ampliación que se encuentran actualmente en marcha en el complejo ferroviario de Atocha.

El módulo P3A consta de 4 niveles de altura y cuenta con un total de 493 plazas. De este total, se han reservado 42 plazas específicamente para personas con movilidad reducida (PMR), garantizando recorridos totalmente accesibles. Este edificio ya se encuentra operativo de forma parcial desde el pasado año, destinándose actualmente a usuarios abonados y a los servicios de alquiler de coches.

Por su parte, el módulo P3B presenta una mayor superficie distribuida en tres plantas, además de una amplia superficie exterior. Este segundo bloque ofrecerá 790 plazas adicionales. Para facilitar la movilidad interna de los usuarios, el conjunto del aparcamiento dispone de 10 núcleos de comunicación, todos ellos equipados con escaleras fijas y tres de ellos reforzados con un módulo de dos ascensores cada uno para mejorar el tránsito entre niveles.

Placas solares y puntos de recarga para vehículos eléctricos

La sostenibilidad es un pilar central en esta actuación del Ministerio de Transportes. Las cubiertas de ambos edificios están integradas por un parque fotovoltaico que genera la energía necesaria para alimentar los 60 puntos de recarga para vehículos eléctricos y cubrir las necesidades de autoconsumo de la instalación. Asimismo, los módulos cuentan con sistemas avanzados de guiado de plazas, control de accesos, seguridad e información al viajero, además de nuevas redes de saneamiento, iluminación y protección contra incendios.

En cuanto a la conectividad con la red viaria, el recinto dispone de cuatro accesos principales de entrada y salida: dos conectados a través de la gran rampa de acceso rodado y otros dos con conexión directa a la calle Antonio Nebrija. Esta disposición busca minimizar la afección al funcionamiento del aparcamiento actual y mejorar la movilidad en el entorno de la estación.

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Finalmente, esta obra se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 y 11 y cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU), consolidando la apuesta por infraestructuras fiables, resilientes y de calidad en la capital.