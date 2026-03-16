Las madrileñas Alfonso X El Sabio y la Carlos III ocupan el segundo y el tercer puesto de las universidades más innovadoras de España, según Forbes

La universidad vive uno de sus mayores momentos de transformación. Con la irrupción de la inteligencia artificial, la digitalización o la hibridación de modalidades de formación nos hacen entender que el concepto que teníamos antes de estos centros no se ajusta en absoluto a la actualidad.

La revista Forbes ha publicado una nueva edición de la lista de universidades más innovadoras de España, con dos centros madrileños en el podio y siete en el top 10. La corona se la lleva la Universidad de Granada, pero muy de cerca la siguen la Universidad Alfonso X El Sabio y la Universidad Carlos III de Madrid, posicionándose como referentes de la educación superior de nuestro país.

El análisis de Forbes pone el foco en la capacidad de las universidades para anticiparse a los cambios estructurales que se están produciendo en el mercado laboral. La digitalización, la reconceptualización del aula o la integración de la IA obligan a estas instituciones a revisar sus metodologías de formación y evaluación.

Además, el mercado de talento es ya global y los estudiantes deben prepararse para colaborar con profesionales de cualquier parte del mundo, y a ello se suma la necesidad de formar perfiles capaces de adaptarse a entornos cambiantes para adquirir competencias técnicas avanzadas y habilidades transversales.

Esto solo puede conseguirse en ecosistemas formativos dinámicos, dejando atrás el modelo tradicional de aula y abarcando mucho más allá de la digitalización. A día de hoy, para innovar es necesario rediseñar metodologías de formación y evaluación, fomentar el aprendizaje experiencial y consolidar y estrechar la implicación de las propias empresas y la sociedad en la formación universitaria.

En este contexto, algunas universidades españolas están destacando por su apuesta decidida por la innovación educativa para afrontar esta nueva realidad y ofrecer modelos de formación que permitan a sus estudiantes desarrollar su potencial.

Tres universidades madrileñas en el 'top 5'

La Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Carlos III de Madrid son los dos centros madrileños que se han colado en el podio, mientras que la Universidad Europea, la Universidad Politécnica de Madrid, la IE University, la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad CEU San Pablo, ocupan notablemente el resto de los puestos del ranking.

Universidad Alfonso X el Sabio

La Universidad Alfonso X el Sabio destaca por su apuesta por la integración de la tecnología con propósito en su modelo educativo. Ha desarrollado un enfoque estratégico en la adopción de IA generativa en sus aulas, con asignaturas en todas sus titulaciones que preparan a sus alumnos para aplicarla de forma ética y responsable. Además, en formación online aplica la IA para personalizar el aprendizaje y adaptarlo a las necesidades y ritmo de cada estudiante.

La UAX ha desarrollado un ecosistema académico que combina titulaciones actualizadas para fomentar el aprendizaje de nuevas tecnologías, con el análisis del impacto de la IA a través del Observatorio del Impacto de la Tecnología en las Profesiones y que completa con una Oficina de IA para acelerar la adopción de esta tecnología entre sus alumnos y profesionales.

Universidad Carlos III de Madrid

Reconocida por su enfoque internacional y su innovación en metodologías STEM, ha impulsado laboratorios de emprendimiento, programas interdisciplinares y una fuerte cultura de transferencia tecnológica. La UC3M se mantiene a la vanguardia de la formación en el uso de IA Generativa (IAG) con un enfoque humanista, poniendo a la IA al servicio de las personas y alineado con las recomendaciones de instituciones internacionales.

La UC3M ha puesto en marcha diversas acciones a lo largo de los últimos años para investigar y contribuir al desarrollo sostenible y la adopción responsable de esta tecnología. En el ámbito de la formación, la universidad incluye contenidos de IA en diversos grados y másteres, con un enfoque en su aplicación en sectores como finanzas, ingeniería y salud.

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Universidad Europea

La Universidad Europea ha consolidado un modelo basado en aprendizaje experiencial, simulación clínica y metodologías activas. Cuenta con titulaciones específicas en inteligencia artificial y ciencia de datos, al tiempo que ha impulsado espacios de reflexión académica sobre el impacto de la IA en la educación superior. En esta línea, ha creado el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación Superior para estudiar cómo la IA se debe enseñar en la universidad. Además, ha incorporado esta tecnología como una herramienta para la formación de sus alumnos y ha implementado soluciones basadas en la IA para mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje.