EL TIEMPO
La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Samuel a España: así afectará a Madrid este martes
Mientras la borrasca Samuel marca récords en la temporada, Madrid se prepara para un martes que ya huele a primavera, según las previsiones de la Aemet
Tras un fin de semana de bajas temperaturas y fuertes rachas de viento, Madrid comienza una nueva semana contando los días para que comience la primavera, aunque parece que lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no es lo que los madrileños esperan: la llegada de una nueva borrasca durante los próximos días.
Su nombre es Samuel y se espera que este nuevo fenómeno climático traiga "rachas huracanadas en el entorno de los Pirineos" y un "fuerte oleaje en el norte del Mediterráneo y Baleares", aunque parece que en Madrid de momento no se notarán sus efectos.
¿Precipitaciones este martes?
En todo caso, la Aemet pronostica que este próximo martes, 17 de marzo, en la capital no se registren precipitaciones. Desde el inicio hasta el final de la jornada se espera un temporal de cielo despejado con sol radiante.
Y en las Sierras de Guadarrama y Somosierra, en la montaña, se espera que el estado del cielo esté despejado sin precipitaciones ni tormentas. Por lo que ya se acerca el tiempo primaveral, alejado de la borrasca.
Aumentan las temperaturas
Cada día la nueva estación está más cerca y con ello las temperaturas comienzan a subir. La Aemet espera que martes, 17 de marzo, en la capital los termómetros oscilen entre los 20 grados de temperatura máxima y 5 grados de temperatura mínima.
La previsión para la montaña es similar: mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso notable, aunque con heladas débiles en cotas altas y algunos fondos del valle. En Guadarrama las temperaturas irán entre los 20 grados de máxima y los 7 de mínima y en Somosierra la máxima será de 17 grados y las mínimas de 3 grados.
Por el momento, la borrasca Samuel se mantendrá alejada de Madrid. Eso sí, marca récord en la temporada actual al ser la borrasca número 18 y ha superado los registros de años anteriores en cuanto a los frentes de gran impacto.
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