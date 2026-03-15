Suben las temperaturas en Madrid con máximas cercanas a 20 ºC

La semana arranca en Madrid con un notable contraste térmico entre el día y la noche. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes se registrará un aumento de las temperaturas máximas que situará los termómetros cerca de los 20 grados centígrados, mientras que las mínimas descenderán por debajo de los 5 ºC.

Suben las máximas, sobre todo en la Sierra

El ascenso térmico será especialmente notable en la Sierra de Madrid, donde el incremento de las temperaturas máximas será más acusado respecto a jornadas anteriores. Este aumento permitirá disfrutar de un ambiente más templado durante las horas centrales del día, aunque las primeras horas de la mañana seguirán siendo frías.

En el conjunto de la región madrileña, el contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas marcará la jornada.

Cielos despejados y posibilidad de brumas matinales

La previsión de la Aemet apunta a cielos poco nubosos o despejados durante la mayor parte del día. No obstante, al inicio de la jornada podrían aparecer intervalos de nubes bajas, acompañados de brumas o nieblas dispersas en zonas de la sierra.

Estas condiciones son habituales en días de estabilidad atmosférica, especialmente en áreas de mayor altitud.

Heladas débiles en zonas altas

Durante la madrugada y primeras horas del día podrían registrarse heladas débiles en zonas altas de la sierra, debido al descenso de las temperaturas mínimas.

Este fenómeno se concentrará principalmente en áreas montañosas, mientras que en el resto de la región las temperaturas se mantendrán frías, pero sin llegar a valores bajo cero en la mayoría de los casos.

Viento flojo y variable por la tarde

En cuanto al viento, la jornada estará marcada por vientos flojos de componente norte, que con el paso de las horas tenderán a ser variables durante la tarde.

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Esta situación contribuirá a mantener un tiempo estable en la región durante el inicio de la semana.