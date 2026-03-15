Reservar en Madrid, 'misión imposible': ¿Por qué hay que planificar con semanas (o meses) de antelación cenar en restaurantes 'top'?

A la madrileña María Valdunciel le encanta salir a comer por su ciudad natal. Es una foodie de manual: disfruta descubriendo tabernas, barras recién abiertas o ese restaurante del que todo el mundo habla. Su plan favorito siempre ha sido improvisar: llamar a unos amigos, salir a pasear y terminar sentándose en cualquier mesa que prometa una buena cena. Pero cada vez lo tiene más difícil.

Y no es la única. Eva García, Susana Ortega y Fernando López —tres madrileños acostumbrados a organizar comidas con amigos— comparten la misma sensación: cada vez cuesta más encontrar mesa en los restaurantes de moda si no se reserva con mucha antelación.

El reservado de Desde 1911, adornado por el menaje de cobre de Lhardy y por un rótulo original de la tienda de Pescaderías Coruñesas en Recoletos. / ALBA VIGARAY

La percepción no es solo anecdótica. El propio sector lo reconoce. Según una encuesta elaborada por Hostelería Madrid entre restaurantes de la región, más del 36 % de los establecimientos asegura que conseguir mesa un viernes con poca antelación es complicado por la alta demanda, mientras que otro 36 % lo atribuye al aforo limitado. En otras palabras: "el problema existe y está identificado", sostiene a este medio, Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía.

Una ciudad con casi 30.000 locales y aun así cuesta encontrar mesa

A primera vista podría parecer una paradoja. Madrid nunca había tenido tanta oferta gastronómica. Vive uno de los momentos gastronómicos más vibrantes de su historia. De hecho, la hostelería en la Comunidad de Madrid cerró 2025 con 29.854 locales, una cifra que refleja el dinamismo del sector. Solo en el segmento de restaurantes se registraron 10.893 establecimientos, tras crecer un 5,3 % en el último año, según datos de la Asociación de Hostelería de Madrid. Sin embargo, el volumen no siempre significa disponibilidad.

El tejido hostelero madrileño está compuesto mayoritariamente por restaurantes de ticket medio o económico. El 47,98 % de los locales trabaja con un gasto medio de entre 15 y 30 euros, mientras que el 44,2 % ofrece propuestas por debajo de los 15 euros. Solo el 7 % se sitúa entre los 30 y 60 euros y menos del 1 % supera ese nivel de precio.

Es decir: la mayoría de restaurantes están pensados para el consumo cotidiano. Pero la presión de demanda se concentra en un número mucho menor de locales —los que marcan tendencia, aparecen en rankings o acumulan reconocimiento gastronómico—. Ahí es donde empiezan las listas de espera.

Cuando celebrar un cumpleaños exige un mes de previsión

La madrileña Valdunciel lo comprobó hace poco. Este año decidió celebrar su cumpleaños en su restaurante favorito. Pensó que reservar con unos días de margen sería suficiente. Entró en la web, eligió fecha y se encontró con el primer hueco disponible dentro de un mes. La escena es cada vez más habitual. Salir a cenar en Madrid ya no es solo un plan: es logística.

Imagen del interior del comedor del restaurante Horcher. / Alba Vigaray

Locales como Desde 1911, OSA, Ugo Chan, Saddle, DiverXO, StreetXO o Sacha, entre otros, aparecen regularmente en las listas de restaurantes más difíciles de reservar de la capital. En algunos casos, la disponibilidad se agota con semanas de antelación; en otros, directamente con meses.

Carlos Ansotegui, otro madrileño devoto de las buenas mesas, lo comprobó hace apenas unos días. Tras probar El Campero, recién inaugurado en Madrid, decidió repetir. Llamó para reservar pensando en volver pronto. La respuesta fue tan directa como frustrante: "Lo siento, no tenemos mesa disponible hasta después de mayo". En cuestión de semanas, el restaurante ya había llenado su agenda durante meses.

La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que ocurra en una ciudad donde la oferta gastronómica no deja de crecer, los restaurantes se multiplican y el turismo culinario vive uno de sus mejores momentos? La paradoja madrileña tiene explicación: ese mismo éxito ha disparado la demanda hasta el punto de que, en muchos de los locales más deseados, conseguir mesa se ha convertido en un pequeño desafío.

La dificultad para reservar mesa con poca antelación ya es una realidad para muchos restaurantes madrileños: el 36,1 % lo atribuye a la alta demanda, otro 36,1 % al aforo limitado y el 22,2 % a la baja rotación de mesas, según una encuesta de Hostelería Madrid. / EPE

Qué hay detrás de la fiebre por reservar mesa

Las causas de este nuevo escenario no son pocas, pero todas confluyen en un mismo punto: la cultura de la reserva ha cambiado para quedarse. La pandemia marcó el primer giro. Las restricciones de aforo obligaron a muchos restaurantes a implantar sistemas de reserva casi obligatorios para controlar el flujo de clientes. Cuando las medidas sanitarias desaparecieron, el hábito no se fue con ellas. Reservar pasó de ser una cortesía a convertirse en la norma. Hoy la anticipación forma parte del ritual gastronómico. Según datos de la plataforma TheFork, el 57 % de los usuarios en España reserva con más de 24 horas de antelación. En restaurantes incluidos en rankings como TheFork Top 100, encontrar mesa puede exigir hasta dos semanas de previsión. Y si se trata de alta cocina o establecimientos con estrella Michelin, la espera puede alargarse varios meses.

Salir a comer ya no es un gesto espontáneo. Antes bastaba con pasear, ver un restaurante lleno y preguntar si quedaba una mesa libre. Ahora el proceso suele ser otro: abrir una aplicación, elegir hora y confirmar disponibilidad. Y así es como la reserva digital se ha impuesto.

Salón principal del restaurante Uskar. / Cedida

El teléfono casi ha desaparecido, la libreta del maître es ya un recuerdo y los algoritmos gestionan buena parte del apetito urbano. Las plataformas saben cuándo reservamos, cuántas personas somos, cuánto tiempo solemos permanecer en el restaurante o incluso cuánto gastamos. Para el cliente es comodidad. Para el restaurante, planificación milimétrica. La mesa se ha convertido en un inventario que debe gestionarse con precisión.

A este fenómeno se suma otro cambio silencioso: los horarios también han evolucionado. La cena temprana —cada vez más común entre los jóvenes— ha comprimido la demanda en franjas muy concretas. Las mesas entre 20:00 y 21:30 horas se han convertido en las más codiciadas de la ciudad. Lo resume Gianni Sebastianelli, fundador de la pizzería Alduccio: "Está siendo muy loco reservar en Madrid. Un jueves alguien quiere reservar para cenar el fin de semana y muchas veces ya no hay sitio. Más vale reservar antes", explica a este medio.

El problema invisible: las mesas fantasma

Paradójicamente, mientras conseguir mesa se ha vuelto más difícil, muchos restaurantes siguen lidiando con el problema contrario: las reservas que nunca se materializan. Es el llamado no-show: clientes que reservan, pero no aparecen ni avisan. Según un informe de Square, más del 64 % de los restaurantes españoles sufre al menos diez ausencias al mes, con pérdidas que pueden superar los 1.000 euros.

En Madrid, la tendencia empieza a estabilizarse. La tasa media de no-show en 2025 se sitúa en el 3,3 %, en línea con la media nacional. Aun así, el impacto económico sigue siendo significativo. El estudio de Hostelería Madrid revela que el 85,7 % de los restaurantes identifica la pérdida de ventas como el principal perjuicio derivado de estas reservas fantasma, seguido del coste de personal o del desperdicio de materia prima. Porque una mesa vacía en una noche llena puede desbaratar toda la planificación del servicio.

Tarjeta, penalizaciones y nuevas reglas

Para protegerse, cada vez más restaurantes han endurecido sus políticas de reserva. Hoy es habitual que, al confirmar mesa, el cliente tenga que dejar su tarjeta como garantía. Si no aparece o cancela fuera de plazo, se aplica una penalización. Según TheFork, el 21 % de los restaurantes españoles ya utiliza huella bancaria, el doble que en 2023, mientras que el prepago se aplica en el 7 % de los establecimientos. Algunos chefs han ido un paso más allá. Hugo Muñoz de Ugo Chan, por ejemplo, cobra una penalización cuando el cliente no aparece. "No es el ticket completo, pero duele", explica. El objetivo es sencillo: evitar que alguien reserve en varios restaurantes al mismo tiempo y decida a última hora. Porque esa práctica existe. José Miguel, jefe de cocina del restaurante Uskar, lo ve cada fin de semana. "Hay clientes que reservan en varios sitios a la vez. Hemos visto mesas con hasta nueve reservas distintas entre las ocho y las diez de la noche", denuncia a este periódico.

El mayor impacto económico del no-show para los restaurantes es la pérdida directa de ventas (85,7 %), seguido del coste de personal y del desperdicio de materia prima, según una encuesta de Hostelería Madrid. / EPE

Cuando eso ocurre, el restaurante se ve obligado a activar penalizaciones o endurecer las políticas de cancelación. Porque una mesa grande que no aparece —especialmente de seis personas o más— puede arruinar un servicio entero. No es casualidad: los grupos son los clientes que más suelen incurrir en no-show, según las encuestas del sector. Se trata de un 39 % los grupos privados de más de seis personas, seguido de un 18% las parejas frente a un 6 % aquellos clientes corporativos.

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El final de la improvisación

Todo esto ha transformado algo que durante décadas fue parte del ADN madrileño: la espontaneidad gastronómica. Madrid sigue siendo una ciudad donde se puede comer bien a cualquier hora. Pero en los restaurantes más deseados, la lógica ha cambiado. El paseo improvisado ha dejado paso a la planificación. Madrid sigue siendo una fiesta gastronómica, solo que ahora, para sentarse a la mesa, hay que reservar antes la agenda que el restaurante.