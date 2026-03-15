Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cameos TorrenteTorrente presidenteSantiago SeguraGetafeLucha contra los incendiosReservas restaurantesValle de los NeandertalesValdebebasFulanita de Tal
instagramlinkedin

SUCESO

Dos rescates de montaña en Madrid: una mujer herida en La Cabrera y dos senderistas auxiliados en Manzanares el Real

El GERA intervino en el Pico de la Miel y en Cabezas de Hierro, donde el viento y la niebla dificultaron la evacuación en zonas de difícil acceso

Intervención del GERA de Bomberos en La Cabrera

Intervención del GERA de Bomberos en La Cabrera / 112 COMUNIDAD DE MADRID

EP

Madrid

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha intervenido en dos rescates de montaña en las últimas horas en distintos puntos de la región.

La primera actuación tuvo lugar en el Pico de la Miel, en el término municipal de La Cabrera. Hasta allí se desplazaron efectivos del GERA junto a una enfermera del SUMMA 112 integrada en el operativo para asistir y rescatar a una mujer que había sufrido una lesión en la rodilla.

Intervención del GERA de Bomberos en La Cabrera

Intervención del GERA de Bomberos en La Cabrera / 112 COMUNIDAD DE MADRID

La evacuación resultó especialmente compleja al encontrarse la afectada en un punto de muy difícil acceso, lo que obligó a intensificar los trabajos del dispositivo de rescate.

La segunda intervención se produjo en la zona de Cabezas de Hierro, en Manzanares el Real. En este caso, los especialistas localizaron y evacuaron a dos senderistas que no podían continuar la marcha por las malas condiciones meteorológicas, marcadas por el fuerte viento y la niebla.

Noticias relacionadas

El operativo se prolongó durante más de cinco horas. Finalmente, las dos personas fueron puestas a salvo sin sufrir daños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los madrileños sentencian 'Torrente Presidente' tras su primera sesión: 'Es una radiografía perfecta de lo que somos
  2. Decenas de familias se encierran en el colegio Miguel Hernández de Getafe para denunciar 'falta de recursos y estabilidad docente
  3. La Comunidad de Madrid ofrece 350.000 nuevas plazas para disfrutar de la jubilación: cómo inscribirse en las Rutas Culturales del Imserso
  4. Los madrileños alucinan con la carga política de 'Torrente Presidente' en su estreno: 'No sé cómo le han dejado hacerla
  5. Es oficial: se cancela Madrilucía 2026 por 'causas técnicas ajenas al proyecto
  6. Así serán las tres nuevas colinas de Madrid con la tierra del soterramiento de la A-5: se parecerán a las ‘Siete Tetas’ de Vallecas
  7. Es oficial: hoy abre el nuevo centro comercial a poco más de media hora de Madrid con conciertos, 'foodtrucks' y más
  8. La Comunidad de Madrid ofrecerá ayudas de hasta 3.000 euros para personas con discapacidad: requisitos, solicitud y cómo obtener la cuantía máxima

La bienvenida a la primavera, su San Valentín o la Pascua: Así viven sus meses más festivos la comunidad rumana en Latina

La bienvenida a la primavera, su San Valentín o la Pascua: Así viven sus meses más festivos la comunidad rumana en Latina

Madrid acelera la renovación del casco histórico de Carabanchel Bajo con 3,3 millones de euros hasta final del verano

Madrid acelera la renovación del casco histórico de Carabanchel Bajo con 3,3 millones de euros hasta final del verano

Dos rescates de montaña en Madrid: una mujer herida en La Cabrera y dos senderistas auxiliados en Manzanares el Real

Dos rescates de montaña en Madrid: una mujer herida en La Cabrera y dos senderistas auxiliados en Manzanares el Real

Ayuso destaca el legado de la actriz Gemma Cuervo en el cine, el teatro y la televisión

Ayuso destaca el legado de la actriz Gemma Cuervo en el cine, el teatro y la televisión

Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita

Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita

Más Madrid pide a Almeida que no se ponga "del lado de los que acosan" y que "haga frente" a los 'fondos buitre'

Más Madrid pide a Almeida que no se ponga "del lado de los que acosan" y que "haga frente" a los 'fondos buitre'

EEUU recupera el avión "matatanques" para sus ataques contra Irán

EEUU recupera el avión "matatanques" para sus ataques contra Irán

¿Por qué lo que fracasó en Gaza debería funcionar en Irán? EEUU e Israel rebajan las expectativas sobre el cambio de régimen

¿Por qué lo que fracasó en Gaza debería funcionar en Irán? EEUU e Israel rebajan las expectativas sobre el cambio de régimen