Dos rescates de montaña en Madrid: una mujer herida en La Cabrera y dos senderistas auxiliados en Manzanares el Real

El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha intervenido en dos rescates de montaña en las últimas horas en distintos puntos de la región.

La primera actuación tuvo lugar en el Pico de la Miel, en el término municipal de La Cabrera. Hasta allí se desplazaron efectivos del GERA junto a una enfermera del SUMMA 112 integrada en el operativo para asistir y rescatar a una mujer que había sufrido una lesión en la rodilla.

Intervención del GERA de Bomberos en La Cabrera / 112 COMUNIDAD DE MADRID

La evacuación resultó especialmente compleja al encontrarse la afectada en un punto de muy difícil acceso, lo que obligó a intensificar los trabajos del dispositivo de rescate.

La segunda intervención se produjo en la zona de Cabezas de Hierro, en Manzanares el Real. En este caso, los especialistas localizaron y evacuaron a dos senderistas que no podían continuar la marcha por las malas condiciones meteorológicas, marcadas por el fuerte viento y la niebla.

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El operativo se prolongó durante más de cinco horas. Finalmente, las dos personas fueron puestas a salvo sin sufrir daños.