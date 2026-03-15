ESCAPADAS
Descubre el pueblo a una hora de Madrid que supera a Nueva York en arte urbano: es considerado un museo al aire libre
Este pueblo destaca por su arte urbano y ha sido reconocido mundialmente por la plataforma Street Art Cities, superando a ciudades como Nueva York o París
Alrededor de Madrid hay pueblos que son verdaderas joyas y que visitarlos suponen auténticas sorpresas. Castilla-La Mancha suele estar en el imaginario colectivo como un lugar donde disfrutar de paisajes naturales, una historia llena de tradición y una gastronomía de calidad. Pero hay localidades que van más allá.
En Toledo hay un pueblo que asombra a todo aquel que lo visita. Y es que este municipio a poco más de una hora de la capital destaca por algo inusual: sus propuestas culturales y turísticas. Tal es el arte que rodea a sus calles que ha sido incluido en el ranking de los Street Art Cities Awards 2025.
¿De qué pueblo se trata?
El pueblo que presume por destacar mundialmente en arte urbano es Quintanar de la Orden. Y no es casualidad que de entre todas las ciudades del planeta, haya sido elegido por el prestigioso ranking por encima de ciudades como Nueva York, París o Melbourne.
"Este resultado refleja el enorme crecimiento y atractivo del arte urbano en Quintanar de la Orden, gracias al esfuerzo conjunto de artistas locales e internacionales, entidades culturales y al apoyo continuo de vecinos y vecinas que han convertido muros y espacios públicos en coloridos y vibrantes lienzos", explican desde el Ayuntamiento del municipio.
Arte urbano por todas sus calles
La posición de Quintanar de la Orden es fruto de la dedicación y un proceso cultural que ha ido madurando con los años. La localidad ha apostado por el arte urbano como símbolo de identidad y motor cultural con la colaboración de artistas locales e internacionales para transformar los espacios del municipio.
La prestigiosa plataforma Street Art Cities ha reconocido que este crecimiento, no solo se ha basado en la cantidad de murales, sino que ha valorado la participación de la comunidad y la interacción global que generan estas obras. La votación ha estado en manos del público y los aficionados y expertos de todo el mundo contribuyeron en este reconocimiento.
Murales que cuentan historias
El pueblo ha sabido aprovechar el potencial creativo de sus calles para construir un museo a aire libre. Decenas de murales que invitan a reflexionar y disfrutar del arte en los paseos diarios de los vecinos, ya sea en las fachadas de los colegios, en un campo de fútbol o en cualquier hueco en blanco que necesite un toque de color y creatividad.
Camilo Sexto, Francisco de Asís, Martín de Nicolás o el historiador local, Francisco Ibáñez, son algunos de los rostros a los que se rinde homenaje en los murales. El reconocimiento mundial para Quintana de la Orden supone un impulso cultural para atraer más visitantes de todo el mundo y si está a poco más de una hora de Madrid, no hay excusa para no perderse en sus calles.
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