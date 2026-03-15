Pedalear entre bosques y caminos históricos: rutas en bicicleta por el Parque Nacional de Guadarrama

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ofrece una red de rutas BTT que permite descubrir algunos de sus paisajes más emblemáticos sobre dos ruedas. Estos recorridos discurren por pistas forestales autorizadas que atraviesan extensos pinares, puertos de montaña y antiguos caminos que durante décadas se utilizaron para la gestión y conservación del monte.

La Horizontal: 35 kilómetros entre pinares de montaña

Una de las rutas más largas es La Horizontal, un itinerario de 35,19 kilómetros y dificultad roja que parte del Área Recreativa Las Lagunillas (carretera M-637) y llega hasta el Puerto Linera.

El recorrido atraviesa amplias zonas de pinares de pino albar y pastizales de alta montaña, paisajes muy característicos de estas montañas. La ruta se plantea como un itinerario de ida y vuelta, con aparcamiento en el área recreativa de Las Lagunillas.

Calderuelas: un recorrido circular desde Rascafría

Otra de las rutas señalizadas es Calderuelas, un recorrido circular de 26,71 kilómetros y dificultad roja que comienza en Rascafría, junto al Centro de Usos, situado en la calle Prado Mellizo.

A lo largo del itinerario aparecen distintos paisajes forestales como rebollares, fresnedas y dehesas de fresno, además de tramos de pinar que acompañan el camino.

Pinares de Canencia: entre dos puertos de montaña

La ruta Pinares de Canencia conecta el Puerto de Canencia con el Puerto de la Morcuera. Tiene una longitud de 21,01 kilómetros (10,51 km en su tramo principal) y está clasificada con dificultad azul.

El itinerario atraviesa zonas de pinar de pino albar y pastizales de alta montaña, con inicio en la zona recreativa del Puerto de Canencia y final en el refugio situado cerca del puerto de la Morcuera.

Las Zetas de La Pedriza: rocas y pinares junto a Manzanares el Real

En el sector de La Pedriza, uno de los paisajes más conocidos de la sierra, se encuentra la ruta Las Zetas de La Pedriza, un circuito circular de 30,95 kilómetros y dificultad roja.

El recorrido parte de la barrera de entrada a La Pedriza, en Manzanares el Real, y atraviesa un paisaje donde se combinan pinares, praderas de altura y grandes roquedos graníticos, muy característicos de este enclave.

Pinares de La Barranca: una ruta junto al embalse de Navacerrada

La ruta Pinares de La Barranca tiene 17,17 kilómetros de longitud y comienza en el camino del pinar de La Barranca, junto al embalse de La Barranca, en Navacerrada.

El recorrido discurre entre bosques de pino albar y formaciones graníticas, hasta llegar a la barrera forestal situada en la carretera M-601. Se trata de un itinerario de ida y vuelta.

Valle de la Fuenfría: pedalear por uno de los valles históricos de la sierra

Otro de los recorridos más conocidos es el del Valle de la Fuenfría, una ruta de 32,76 kilómetros (16,38 km en su tramo principal) y dificultad azul que parte de Las Dehesas de Cercedilla.

El camino se adentra en uno de los valles más representativos de la sierra, rodeado de pinares de pino albar y praderas de alta montaña, hasta alcanzar el entorno del Collado del Rey.

Consejos antes de recorrer las rutas

Las rutas BTT del parque discurren por pistas forestales donde conviven ciclistas, senderistas y en algunos casos ganado o vehículos autorizados, por lo que se recomienda circular con precaución y moderar la velocidad.

También es recomendable planificar el recorrido con antelación, evitar ir solo y llevar teléfono móvil, además de casco, agua y algo de comida para trayectos largos.

Un recorrido respetuoso con la sierra

Dentro del Parque Nacional está permitido circular solo por las pistas forestales autorizadas, evitando senderos estrechos o zonas sensibles del entorno natural.

También se pide respetar la prioridad de paso de senderistas y caballistas, no abandonar residuos y evitar maniobras bruscas como derrapes que puedan deteriorar el terreno.

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Recorrer estas rutas en bicicleta permite contemplar la sierra desde una perspectiva diferente, avanzando entre pinares, praderas de alta montaña y formaciones de granito, con amplias vistas hacia las cumbres del macizo.