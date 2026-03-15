Nuevo Baztán acoge la exposición sobre la Real Fábrica del Buen Retiro, con acceso gratuito hasta el 7 de junio

La Comunidad de Madrid ha organizado la exposición Porcelanas para los reyes de España. La producción de la Real Fábrica del Buen Retiro, una muestra dedicada a la historia de esta manufactura madrileña a través de una selección de más de 70 objetos de porcelana. La exposición puede visitarse en el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán hasta el 7 de junio, con acceso gratuito.

Comisariada por María Ángeles Granados Ortega, la propuesta reúne piezas procedentes del Museo Arqueológico Nacional y del Museo de Historia de Madrid. El recorrido permite conocer la evolución de la producción de la Real Fábrica del Buen Retiro y su papel en la vida cortesana del siglo XVIII.

La muestra arranca con obras de Meissen y Capodimonte, dos centros fundamentales en la historia de la porcelana europea, y continúa con algunas de las piezas más representativas de la manufactura madrileña. Entre ellas figuran servicios de mesa, esculturas, floreros y jarrones, destinados en exclusiva a la corte española hasta que en 1789 comenzó su venta pública.

La Comunidad de Madrid dedica una exposición a la porcelana de la Real Fábrica del Buen Retiro. / Comunidad de Madrid

El itinerario también incorpora objetos elaborados con porcelana dura, obtenida en 1804 en la propia fábrica por Bartolomé Sureda, químico que sustituyó el caolín por la sepiolita de Vicálvaro y Vallecas para su fabricación.

La porcelana fue uno de los elementos más destacados en la vida cortesana del siglo XVIII. Sus orígenes en Europa se sitúan en Meissen, en Dresde, donde Augusto II el Fuerte impulsó la primera fábrica occidental de este material compuesto por caolín y feldespato, los ingredientes básicos de la porcelana oriental.

A partir de ese precedente, Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España, decidió fundar en 1743 su propia manufactura para agradar a su esposa, la reina María Amalia de Sajonia, hija del entonces propietario de la manufactura de Meissen. Así nació la Real Fábrica de Porcelana de Capodimonte, que permaneció activa hasta 1759, cuando el monarca heredó el trono español.

La Comunidad de Madrid dedica una exposición a la porcelana de la Real Fábrica del Buen Retiro. / Comunidad de Madrid

Antes de abandonar Nápoles, Carlos III ordenó desmontar la fábrica y trasladar a Madrid sus enseres y materiales. La mayor parte de los técnicos y artistas italianos que aceptaron seguir al rey comenzaron en mayo de 1760 la actividad de la Real Fábrica de Porcelana de Su Majestad Católica, instalada en el jardín del palacio del Buen Retiro.

En la actualidad, el antiguo recinto de la conocida como Fábrica de la China, en el parque de El Retiro, ocupa la zona de la glorieta del monumento al Ángel Caído. En el área denominada Huerto del francés, la Comunidad de Madrid impulsó dos campañas arqueológicas en 1996 y 1997 que permitieron localizar restos de sus instalaciones hidráulicas.

Además, un proyecto de investigación financiado por el Gobierno regional y desarrollado en 2000 permitió localizar más de 16 yacimientos de los que procedían las tierras y minerales utilizados en la composición de estas porcelanas, en lugares como Colmenar Viejo, Galapagar y Vicálvaro.

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Fechas, lugar y horarios

La exposición puede visitarse del 11 de marzo al 7 de junio en la sala de exposiciones del palacio de Juan de Goyeneche, en la plaza de la Iglesia, 3, de Nuevo Baztán. El horario de apertura es de martes a sábados, de 11:00 a 18:00 horas, y domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.