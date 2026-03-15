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OCIO EN MADRID

Música y astrología se cruzan en el Teatro Calderón con el show ‘Escrito en las estrellas’

El Teatro Calderón acoge este lunes, 16 de marzo, una gala solidaria que reúne canciones de algunos de los musicales más conocidos

El cantante Daniel Diges, uno de los participantes en 'Escrito en las estrellas'.

El cantante Daniel Diges, uno de los participantes en 'Escrito en las estrellas'. / Germán Caballero / LEV

Gloria Barrios

Madrid

El Teatro Calderón de Madrid acoge el 16 de marzo la gala ‘Escrito en las estrellas’, un espectáculo que combina música en directo con un repaso a algunos de los musicales más conocidos de beon. Entertainment en una noche con carácter solidario.

La propuesta está concebida como un late night show impulsado y presentado por Dario Regattieri, productor ejecutivo de la compañía. La recaudación del evento se destinará a la Fundación Cadete, una entidad que trabaja por la inclusión, la visibilidad de la discapacidad y la construcción de una sociedad más justa.

Un recorrido por los musicales de la productora

El espectáculo recorre algunos de los proyectos escénicos desarrollados en los últimos años. Sobre el escenario se interpretarán canciones de musicales como El médico, El tiempo entre costuras, Los pilares de la tierra, La historia interminable, Antoine, Houdini, ¿Quién mató a Sherlock Holmes? o Forever Van Gogh, entre otros.

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Las interpretaciones correrán a cargo de voces destacadas del teatro musical y de la escena nacional, entre ellas Daniel Diges, Gerónimo Rauch, Pablo Puyol, Paco Arrojo, Alba Cuartero, Talía del Val, Julia Möller, Ignasi Vidal o Javier Godino, además de otros intérpretes invitados.

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La gala también incluirá anécdotas y recuerdos de estos montajes y reunirá sobre el escenario algunas de sus canciones más conocidas en una noche dedicada al teatro musical reciente y con un claro componente solidario.

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