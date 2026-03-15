SUCESO
Una mujer de 81 años, herida grave tras ser atropellada por un autobús en Madrid
Fuentes de Emergencias Madrid indican que el suceso ha ocurrido en torno a las 18.00 horas y que la mujer tiene un pie en estado catastrófico y un golpe en la cabeza
EFE
Madrid
Una mujer de 81 años ha resultado herida de gravedad al ser atropellada por un autobús urbano en las inmediaciones de un paso de peatones regulado por semáforo en la avenida de Felipe II, en Madrid.
Fuentes de Emergencias Madrid indican que el suceso ha ocurrido en torno a las 18.00 horas y que la mujer tiene un pie en estado catastrófico y un golpe en la cabeza.
La víctima ha sido estabilizada por los sanitarios del Samur-PC y trasladada grave al Hospital Gregorio Marañón.
La Policía Municipal ha asumido la investigación del accidente.
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