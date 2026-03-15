Madrid convoca los IV Premios de Ciencia en Español para impulsar la divulgación científica

La Comunidad de Madrid ha convocado la cuarta edición de los Premios de Ciencia en Español, una iniciativa con la que el Gobierno regional reconoce y promueve la divulgación científica dirigida al público generalista. A estos galardones pueden optar personas, asociaciones, entidades o instituciones que hayan realizado una contribución destacada a la comunicación de la ciencia en español en medios de comunicación durante los últimos cinco años.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril. Los premios están organizados por la Fundación para el Conocimiento Madri+d, dependiente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, y se conceden en cinco categorías. Estas distinguen la mejor traducción al español de obras científicas o ensayos relevantes publicados en otros idiomas; la mejor divulgación científica; el reconocimiento a una trayectoria destacada en comunicación de la ciencia en español; la mejor iniciativa de divulgación científica y la mejor divulgación junior.

Criterios de valoración

El jurado estará compuesto por siete profesionales del ámbito de la comunicación, la investigación y la enseñanza. Entre los criterios de evaluación figuran el interés de los temas abordados, su actualidad, la originalidad de los trabajos, la claridad expositiva y el sentido crítico.

También se valorará la capacidad de las publicaciones o iniciativas para llegar a un público amplio y diverso, el uso de un lenguaje informativo riguroso y el impacto que hayan tenido en los medios de comunicación.

Cómo presentar candidaturas

Las candidaturas deberán remitirse exclusivamente por correo electrónico a la dirección premios@madridmasd.org. En el asunto deberá indicarse 'IV Premios de Ciencia en Español' junto con la categoría a la que se opta, y adjuntar la documentación requerida en cada modalidad.

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Todos los premiados recibirán una estatuilla de los Premios de Ciencia en Español y un diploma acreditativo. La dotación económica para todas las categorías será de 3.000 euros, a excepción del premio al Reconocimiento a una trayectoria destacada en comunicación de la ciencia en español, cuyo importe ascenderá a 5.000 euros.