Condenado a seis años de prisión por intentar disparar a un policía tras arrebatarle el arma en el Metro de Gran Vía

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis años de prisión a un hombre por intentar matar a un agente de la Policía Nacional después de arrebatarle su arma reglamentaria durante una intervención en la estación de Metro de Gran Vía. La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, considera al acusado autor de un delito de homicidio agravado por constituir atentado contra agente de la autoridad en grado de tentativa.

La resolución se ha dictado tras la conformidad del acusado con la acusación formulada por el Ministerio Fiscal, lo que ha permitido emitir una sentencia de conformidad conforme a lo previsto en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Intentó disparar dos veces al agente

Según los hechos probados, el suceso ocurrió el 30 de diciembre de 2024 cuando dos agentes de la Policía Nacional, que realizaban labores de prevención de la delincuencia y vestían de paisano, se acercaron al acusado y a otro hombre para proceder a su identificación y a un registro corporal.

Los policías se identificaron verbalmente como agentes y mostraron su placa y carné profesional. Durante la intervención, el procesado comenzó a comportarse de forma agresiva y a gritar a los viajeros que "le estaban intentando robar", con el objetivo de generar confusión. Esta maniobra permitió que el hombre que lo acompañaba huyera del lugar, perseguido por uno de los agentes.

Una vez separados, el acusado se quedó a solas con el segundo policía. En ese momento se giró bruscamente hacia él, se lanzó a agredirle y comenzó un forcejeo durante el que logró apoderarse de la pistola reglamentaria del agente.

Con el arma en su poder, encañonó al policía y, según recoge la sentencia, con "decidida intención de acabar con su vida", apretó el gatillo apuntando al tórax y al abdomen. El disparo no se produjo porque el arma tenía activado el seguro.

Al comprobar que no había disparado, el acusado manipuló la corredera de la pistola para intentar cargarla y volvió a accionar el gatillo apuntando de nuevo a zonas vitales del cuerpo del agente. De nuevo, el arma no llegó a disparar por la acción del seguro.

El agente logró reducirlo

En ese momento, el policía consiguió agarrar al acusado y hacer que el arma cayera al suelo. Tras un nuevo forcejeo logró reducirlo con la ayuda de vigilantes de seguridad del Metro, alertados por los usuarios, y de su compañero, que regresó tras perseguir al otro individuo.

Como consecuencia del enfrentamiento, el agente sufrió una contusión en la rodilla izquierda y un esguince en el tobillo derecho. Las lesiones requirieron una primera asistencia facultativa y tardaron cinco días en curar, sin impedirle realizar sus actividades habituales ni dejar secuelas.

El acusado fue detenido ese mismo día, el 30 de diciembre de 2024, y desde entonces permanece privado de libertad. Su ingreso en prisión provisional fue ratificado el 1 de enero de 2025.

Expulsión del territorio nacional

La Audiencia Provincial considera que los hechos constituyen un delito de homicidio agravado por constituir atentado contra agente de la autoridad en grado de tentativa, previsto en el artículo 138.2 b) del Código Penal en relación con los artículos 16 y 62.

El tribunal subraya que el acusado dirigió el arma hacia zonas vitales del cuerpo del agente y accionó el gatillo en dos ocasiones, lo que evidencia una clara intención de acabar con su vida. El resultado mortal no se produjo únicamente por circunstancias ajenas a la voluntad del acusado, en concreto porque la pistola tenía activado el seguro.

Además de la pena de seis años de prisión, la sentencia impone la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

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El tribunal también acuerda que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del territorio nacional una vez que el condenado haya cumplido las dos terceras partes de la condena, acceda al tercer grado penitenciario o le sea concedida la libertad condicional, al encontrarse en situación irregular en España y carecer de arraigo en el país.